Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje – galingas sprogimas: suduotas smūgis geležinkelio mazgui

2025-08-28 21:28 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-28 21:28

Ketvirtadienį ryte buvo sunaikinta Rusijos Tverės geležinkelio infrastruktūra, skelbia UNIAN, remdamiesi šaltiniais Ukrainos gynybos ministerijoje.

Rusija toliau aktyviai plėtoja geležinkelių susisiekimą okupuotose Ukrainos teritorijose (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį ryte buvo sunaikinta Rusijos Tverės geležinkelio infrastruktūra, skelbia UNIAN, remdamiesi šaltiniais Ukrainos gynybos ministerijoje.

REKLAMA
4

Ataka prieš stotį įvykdyta apie 5 val. ryto.

Nugriaudėjo galingas sprogimas, degė cisternos, pripildytos degalų. Skelbiama, kad ugnis išplito po visą geležinkelio stoties teritoriją.

UNIAN šaltinių duomenimis, ataka prieš Tverės stotį yra dalis kompleksinių priemonių, skirtų sunaikinti Rusijos logistines galimybes aprūpinti okupacines pajėgas degalais, tepalais, šaudmenimis ir personalu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas „nepatenkintas“, bet „nenustebęs“ dėl Rusijos smūgių Kyjivui

Primename, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija masiškai atakavo Ukrainą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai sužinojęs, jis buvo nepatenkintas, bet ir nenustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgą laiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

REKLAMA

Ukrainos pareigūnai anksčiau pranešė, kad per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti.

„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.

„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV pranešė Europai, kad derybos su Putinu pasiekė aklavietę – „Financial Times“ šaltiniai (nuotr. SCANPIX)
Aukštas pareigūnas: Trumpas tiesiog nori baigti karą ir jam nebesvarbu, kaip
Friedrichas Merzas (nuotr. Elta)
Merzas rėžė be užuolankų: akivaizdu, kad Putino ir Zelensko susitikimas neįvyks (1)
Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu (nuotr. SCANPIX)
Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu (4)
Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)
Friedrichas Merzas: Rusija „parodė savo tikrąjį veidą“ (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų