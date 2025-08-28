Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasirodė pranešimų, kad Vokietijos įmonė „Rheinmetall“ rengiasi įsigyti dar vieną konkurentą

2025-08-28 20:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 20:28

Vokietijos gynybos milžinė „Rheinmetall“, kaip pranešama, ketina įsigyti savo konkurentės „Lürssen Naval Vessels“ (NVL) karinį padalinį, tačiau abi bendrovės ketvirtadienį apie galimą įsigijimą nekalbėjo.

Vokietijos gynybos milžinė „Rheinmetall“, kaip pranešama, ketina įsigyti savo konkurentės „Lürssen Naval Vessels“ (NVL) karinį padalinį, tačiau abi bendrovės ketvirtadienį apie galimą įsigijimą nekalbėjo.

0

Laivų statybos bendrovė NVL, kuriai priklauso kelios laivų statyklos šiaurės Vokietijoje, laiške darbuotojams pranešė, kad intensyvina derybas dėl galimos konsolidacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau laiške, su kuriuo susipažino agentūra dpa, neminima nei „Rheinmetall“, nei jokia kita bendrovė.

Teigiama, kad Diuseldorfe įsikūrusi „Rheinmetall“, kurios pelnas ir akcijų kaina smarkiai išaugo nuo tada, kai Europos šalys pradėjo siųsti karinę paramą Ukrainai, siekia įsigyti NVL karinį padalinį, kuris leistų jai įžengti į naują sektorių.

Nors „Rheinmetall“ pati dar nestato laivų, ji jau tiekia, pavyzdžiui, jūrinius pabūklus ir lazerinius modulius Vokietijos kariniam jūrų laivynui.

„Pripažinimas, kurio dabar sulaukiame dėl padidėjusių grėsmių situacijos gynybos sektoriuje, kalba pats už save“, – laiške darbuotojams teigė NVL vadovybė.

Kartu pramonė turi galvoti apie tai, „ko dabar reikia mūsų laivynui ir mūsų šaliai, kad padidintų savo gynybinius pajėgumus, ir greitai“.

Atsižvelgdama į tai, NVL nusprendė „suintensyvinti konsolidavimo derybas su potencialiais partneriais“, – toliau rašoma laiške, kuriame žadama pranešti darbuotojams, jei derybos duos apčiuopiamų rezultatų.

„Rheinmetall“ kol kas taip pat nekomentavo pranešimų.

„Nekalbėsime apie tai, kol nebus sprendimų, – trečiadienį per naujos artilerijos gamyklos šiaurės Vokietijoje atidarymą sakė generalinis direktorius Arminas Pappergeris. – „Rheinmetall“ visada suinteresuota plėsti savo produktų portfelį.“

