Vokietijos įmonė „Rheinmetall“ atidaro naują artilerijos amunicijos gamyklą

Įmonės „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris tikisi, kad į gamyklos atidarymo ceremoniją Žemutinės Saksonijos žemėje šiaurinėje Vokietijos dalyje esančiame Unterliuso kaime atvyks Vokietijos vicekancleris ir finansų ministras Larsas Klingbeilas, gynybos ministras Borisas Pistorius ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Netrukus naujojoje gamykloje bus pradėta masinė 155 milimetrų sviedinių gamyba.
Po bandomojo etapo gamybos apimtis ketinama palaipsniui didinti: šiais metais bus pagaminta 25 000 šovinių, o iki 2027 m. jų gamyba išaugs iki 350 000 vienetų. „Rheinmetall“ siekia, kad iki 2027 m. visose jos gamyklose būtų pagaminama 1,5 mln. šovinių.
„Rheinmetall“ Unterliuse jau seniai turi palyginti nedidelį artilerijos amunicijos gamybos plotą bei cechą, kuriame gaminamos, pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašinos „Puma“, taip pat kilometro ilgio poligoną.
Dabar šioje vietovėje įsitvirtina 155 milimetrų sviedinių gamyba. Tokios amunicijos paklausa smarkiai išaugo po to, kai 2022 m. prasidėjo karas Ukrainoje, o „Rheinmetall“ yra viena iš pagrindinių tiekėjų, savo produkcija aprūpinanti Rusijos puolamą šalį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!