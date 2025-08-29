Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sybiha: Vengrijos flirtas su agresoriumi nuėjo taip toli, kad pažeidžiamos jos pačios tautinių mažumų teisės

2025-08-29 11:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 11:03

Budapeštas nuėjo taip toli flirtuodamas su agresoriumi, kad pradėjo kelti grėsmę ir pažeisti vengrų tautinės mažumos Ukrainoje narių teises, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Budapeštas nuėjo taip toli flirtuodamas su agresoriumi, kad pradėjo kelti grėsmę ir pažeisti vengrų tautinės mažumos Ukrainoje narių teises, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

3

„Flirtuodamas su agresoriumi, oficialusis Budapeštas nuėjo taip toli, kad kelia grėsmę ir pažeidžia vengrų tautinės mažumos (Ukrainoje) narių teises“, – tinkle „X“ parašė jis. A. Sybiha pridūrė, kad priežastys, dėl kurių Vengrija kelia trikdžius Ukrainos kelyje link narystės Europos Sąjungoje, dabar tampa visiškai akivaizdžios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 22 d. Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis paskelbė apie smūgį į „Transneft Družba“ naftotiekio siurblinę Unečoje, Rusijos Briansko srityje. Rugpjūčio 28-ąją Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pranešė, kad Vengrijos vyriausybė dėl atakų prieš „Družba“ uždraudė minėtam Ukrainos vadui atvykti į Vengriją.

Reaguodamas į tai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė Ukrainos užsienio reikalų ministerijai patikrinti kelionių draudimą, įvestą Ukrainos pajėgų vadui, kuris yra etninis vengras ir Ukrainos pilietis. Vėliau Ukrainos užsienio reikalų ministerija išsikvietė Vengrijos ambasadorių Kyjive ir įteikė jam protesto notą dėl Budapešto sprendimo uždrausti R. Brovdžiui atvykti į Vengriją.

