  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kol Maskva bombarduoja, Vašingtonas apginkluoja: Ukraina sulauks 825 mln. dolerių vertės pagalbos

2025-08-29 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 07:09

JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 825 mln. dolerių (707,5 mln. eurų) vertės ginkluotės pardavimui Ukrainai, ketvirtadienį pranešė JAV Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (angl. Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

6

Į šį paketą įtrauktos padidinto nuotolio raketos ir susijusi įranga, kurios prašė Kyjivas. Agentūra nurodė, kad Kongresas buvo apie tai informuotas, kaip yra įprasta parduodant ginklus kuriai nors užsienio šaliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis siūlomas pardavimas padės siekti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų ir pagerinti šalies partnerės, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje jėga, saugumą“, – pareiškime teigė DSCA.

Pasak agentūros, ginkluotės pirkimui bus panaudota Jungtinių Valstijų, Danijos, Nyderlandų ir Norvegijos finansinė pagalba.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Ši žinia pasirodė po to, kai Rusija trečiadienio naktį paleido daugiau nei 600 bepiločių orlaivių ir raketų – tai buvo intensyviausias bombardavimas nuo liepos pabaigos, kuris buvo surengtas nepaisant jau kurį laiką dedamų diplomatinių pastangų užbaigti karą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV viceprezidentas mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“ (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“ (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV pasirengusios prisidėti prie Europos plano Ukrainai (9)

