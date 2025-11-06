 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras ramina: dėl šeimų susijungimo Lietuvos užsieniečiai neužplūs

2025-11-06 09:02 / šaltinis: BNS
2025-11-06 09:02

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius abejoja, kad kitąmet įsigaliojus šeimų susijungimo teisei Lietuvą užplūs užsieniečiai iš trečiųjų šalių.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius abejoja, kad kitąmet įsigaliojus šeimų susijungimo teisei Lietuvą užplūs užsieniečiai iš trečiųjų šalių.

3

Jo teigimu, įstatyme sudėti gana griežti saugikliai ir reikalavimai, kuriuos įgyvendinti nebus paprasta.

„Nėra taip, kad nusprendžiau, paėmiau ir atsivežiau šeimos narį į mūsų šalį. Tam reikia išdirbti tam tikrą laiką, daugiau kaip trejus metus nekeisti darbo Lietuvoje (...) Tie žmonės, kurie atvažiuoja, turės turėti sveikatos draudimą, gauti registraciją, turi būti garantuotas jų išlaikymas, jie turi būti nepavojingi mūsų šaliai“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.

Taip jis komentavo grupės parlamentarų siūlymą neleisti Lietuvoje dirbančių imigrantų šeimų nariams atvykti gyventi į šalį šeimų susijungimo pagrindu.

Pasak V. Kondratovičiaus, teiginiai, kad šeimų susijungimo pagrindu į Lietuvą gali atvykti apie 60 tūkst. užsieniečių, perdėti.

Jis pabrėžė, kad šeimos narius į Lietuvą norintys atsivežti užsieniečiai turės užtikrinti po 1500 eurų išlaikymą kiekvienam asmeniui.

„Tikrai įsipareigojimai labai dideli. (...) Jeigu matysime, kad ta tendencija didės, tada žiūrėsime, bet šiandien, sakau, reikia dar įrodyti, kad tas asmuo turi, tarkime, perspektyvą toliau pasilikti Lietuvoje. Jis turi dėti pastangas išmokti lietuvių kalbą, dirbti, visa kita“, – tvirtino vidaus reikalų ministras.

BNS rašė, kad dešimt Seimo narių trečiadienį įregistravo pasiūlymą iš Užsieniečių teisinės padėties įstatymo išbraukti nuostatas, numatančias galimybę suteikti leidimą gyventi Lietuvoje užsieniečiams, kurių šeimų nariai jau turi tokius leidimus ir gyvena Lietuvoje.

Vieno iš projekto autorių Vytauto Sinicos teigimu, neįgyvendinus šio pokyčio, nuo kitų metų pradžios į Lietuvą papildomai gali atvykti apie 60 tūkst. užsieniečių, kurių išlaikymo našta tektų Lietuvos mokesčių mokėtojams.

Migracijos departamento duomenimis, spalį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo 211,7 tūkst. užsieniečių, didžiąją jų dalį – 77 tūkst. – sudarė Ukrainos piliečiai ir 51 tūkst. – Baltarusijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

sako
sako
2025-11-06 09:27
tarakonai gali pergyventi net branduolinį karą. tai šitų amarų vieną kartą įsileidę jau neišprašysit niekuo niekada, o paskui jie čia kaip kormoranai užsiveis.
Atsakyti
Kada išvarysit ruskius ?
Kada išvarysit ruskius ?
2025-11-06 09:46
pirmas uždavinys -išvalyt Vilnių,kad girdėtume valstybinę lietuvių kalbą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
