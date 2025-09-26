Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyventi sveikiau gali padėti ir darbdavys: kaip „Lidl“ rūpinasi savo komandos narių fizine ir emocine sveikata?

REKLAMA / 2025-09-26 11:03 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Darbuotojų įsitraukimas ir gerovė šiandien tampa vienais svarbiausių veiksnių, lemiančių organizacijų sėkmę. Kiekvieno žmogaus patiriama prasmė darbe tiesiogiai veikia jo motyvaciją, lojalumą, produktyvumą ir santykius komandoje. Nuo pat veiklos pradžios darbuotojų sveikatą ir gerą savijautą vienu svarbiausių prioritetų laikanti „Lidl Lietuva“ nuosekliai investuoja į priemones ir programas, padedančias kurti sveikatai palankią darbo aplinką, kurioje kiekvienas komandos narys gali jaustis matomas, vertinamas ir motyvuotas.

LIDL Lietuva

Darbuotojų įsitraukimas ir gerovė šiandien tampa vienais svarbiausių veiksnių, lemiančių organizacijų sėkmę. Kiekvieno žmogaus patiriama prasmė darbe tiesiogiai veikia jo motyvaciją, lojalumą, produktyvumą ir santykius komandoje. Nuo pat veiklos pradžios darbuotojų sveikatą ir gerą savijautą vienu svarbiausių prioritetų laikanti „Lidl Lietuva" nuosekliai investuoja į priemones ir programas, padedančias kurti sveikatai palankią darbo aplinką, kurioje kiekvienas komandos narys gali jaustis matomas, vertinamas ir motyvuotas.

2
„Tai, ar komanda bus motyvuota, priklauso nuo to, kaip jaučiasi jos nariai. Visapusiška darbuotojų gerovė visuomet buvo ir bus „Lidl Lietuva“ prioritetas – nuolat geriname darbo sąlygas, investuojame į fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimą, taip pat kolegas skatiname sveikiau maitintis ir daugiau judėti – nuo žingsniavimo konkursų iki dalyvavimo didžiausiuose sporto renginiuose. Rūpinamės ir ligų prevencija, siūlydami imunitetą stiprinančias priemones, pavyzdžiui, nemokamus skiepus ar vitaminų rinkinius. Tikime, kad gera savijauta darbe prasideda nuo mažų kasdienybės sprendimų, kurie ilgainiui virsta dideliais pokyčiais tiek įmonėje, tiek asmeniniame gyvenime“, – sako „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė Marlena Podlevskaja–Kraujalė.

Nuo privataus sveikatos draudimo iki vakcinos nuo gripo

Prekybos tinklas rodo išskirtinį rūpestį darbuotojų fizine sveikata – jau septintus metus iš eilės visi komandos nariai po bandomojo laikotarpio yra draudžiami privačiu sveikatos draudimu. Jis suteikia galimybę konsultuotis su gydymo įstaigų specialistais, įsigyti vaistų ir maisto papildų bei naudotis kitomis sveikatinimo paslaugomis. Prireikus, komandos nariai gali kompensuoti ir dalį optikos bei odontologijos paslaugų išlaidų.

„Buvome viena pirmųjų mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių, pradėjusių visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų užimamos pozicijos, teikti šią naudą, ir vėliau mūsų pavyzdžiu pasekė kiti rinkos dalyviai. Nors šiandien privatus sveikatos draudimas tampa standartu, mūsų komanda šią galimybę itin vertina ir aktyviai naudojasi. Jis ne tik suteikia galimybę greičiau pasveikti užklupus ligai, bet ir skatina labiau rūpintis savimi“, – pasakoja M. Podlevskaja–Kraujalė.

Be to, kad visi „Lidl Lietuva“ darbuotojai yra apdraudžiami privačiu sveikatos draudimu, kiekvieną rudenį jie aprūpinami ir imunitetą stiprinančiais vitaminų rinkiniais. Taip pat komandos nariams ir jų vaikams iki 14 metų suteikiama galimybė nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

Skatina rūpintis ir emocine sveikata

„Lidl Lietuva“ ne mažiau dėmesio skiria ir emocinei darbuotojų sveikatai. Komandos nariai kasmet gali apsilankyti dešimtyje psichologo arba gydytojo psichoterapeuto seansų. Be to, jiems užtikrinama galimybė anonimiškai konsultuotis su specialistais, teikiančiais psichologinę, teisinę ir finansinę pagalbą.

„Emocinė sveikata yra darbuotojo gerovės pagrindas, nes nuo to, kaip žmogus jaučiasi, priklauso jo darbo efektyvumas ir santykiai su aplinkiniais. Mūsų psichologinės pagalbos programos suteikia galimybę gauti profesionalią ir konfidencialią pagalbą, kuri padeda ne tik spręsti kilusius klausimus, bet ir palaikyti gerą emocinę būklę. Darbuotojai žino, kad bet kada prireikus, kvalifikuoti, nepriklausomi ir didelę patirtį turintys psichologai bei konsultantai patars, kaip susitvarkyti su nerimu, planuoti šeimos biudžetą bei atsakys į kitus rūpimus klausimus“, – teigia „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė.

Siekiant palengvinti darbuotojų kasdienybę, prekybos tinkle dirba darbuotojų gerovės projektų koordinatoriai, kurie kasdien rūpinasi kolegų emocine būkle, atsako į jiems kylančius klausimus bei prisideda prie to, kad visi įmonėje dirbantys komandos nariai jaustųsi gerai. 

„Darbuotojams svarbu jausti, kad iškilus problemai jie turi saugią erdvę, kurioje gali išsikalbėti ir kartu ieškoti sprendimų. Todėl tokia pozicija įmonėje leidžia žinoti, kad nutikus bet kokiai situacijai, darbuotojai visada bus išklausyti“, – priduria M. Podlevskaja–Kraujalė.

Prisideda ir prie sveikesnės visuomenės kūrimo

Privatus sveikatos draudimas ir specialistų konsultacijos – ne vienintelės priemonės, padedančios pasirūpinti komandos narių fizine ir emocine gerove. 

Kartu įmonė aktyviai skatina sveikatai palankesnį gyvenimo būdą, organizuodama įvairias sveikatingumo iniciatyvas – nuo vaisių pirmadieniais ar žingsnių iššūkių iki darbuotojų dalyvavimo įvairiuose sporto renginiuose rėmimo. Taip pat daug dėmesio skiriama komandos narių edukacijai: rengiami straipsniai sveikatos temomis, organizuojamos specialistų paskaitos. Visa tai ne tik padeda formuoti sveikesnius įpročius, bet ir stiprina komandos narių įsitraukimą bei bendruomeniškumą.

„Lidl“ prisideda prie sporto populiarinimo ir už įmonės ribų. Prekybos tinklas yra pagrindinis tarptautinės profesionalios dviračių sporto komandos „Lidl-Trek“ rėmėjas bei strateginis partneris. Taip pat „Lidl“ išlieka oficialiu UEFA Europos lygos ir UEFA Konferencijų lygos partneriu 2025–2026 m. sezonui.

Svarbi įmonės socialinės atsakomybės kryptis – investicija į jaunimo sportą. „Lidl Lietuva“ nuo pat veiklos pradžios šalyje yra pagrindinis Moksleivių krepšinio lygos (MKL) rėmėjas. Ši partnerystė ne tik skatina žmonių užimtumą, bet ir ugdo sveikos gyvensenos įpročius bei prisideda prie sveikesnės visuomenės kūrimo.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

