Lietuvos antidopingo agentūra pradeda mokymus Vilniaus treneriams

5 mokymų sesijos vyks šių metų rugsėjo ir spalio mėnesiais, o jų metu treneriams bus siekiama suteikti praktinių žinių ir įgūdžių.
„Švietimas visuomet buvo ir yra kertinė mūsų agentūros veiklos dalis. Šis projektas yra puiki to iliustracija. Norime savo turimomis žiniomis apie dopingo žalą ir rizikas pasidalinti su sostinės treneriais. Tam, kad jų pagalba nepakantumas nešvariam sportui sportininkams būtų skiepijamas kuo jaunesniame amžiuje“, – sako Lietuvos antidopingo agentūros vadovė Rūta Banytė.
Mokymų metu gydytojai toksikologai Gabija Mikulevičienė ir Haris Jakavičius kalbės apie paauglius ir psichoaktyvias medžiagas sporte. Jie aiškins, kaip atpažinti rizikos grupėje esančius paauglius, kaip su jais bendrauti ir kokios gali būti tokių medžiagų vartojimo pasekmės ne tik sportiniams rezultatams, bet ir sportininkų sveikatai.
Lietuvos antidopingo agentūros atstovė Dalia Motėjūnaitė su mokymų dalyviais nagrinės dopingo vartojimo temas. D. Motėjūnaitė aiškins ar psichoaktyvios medžiagos yra prilyginamos draudžiamoms, kalbės apie trenerių bei sportininkų teises ir pareigas, rizikingų maisto papildų vartojimą.
Psichologiniams niuansams skirtoje mokymų dalyje patirtimi dalinsis psichologijos konsultantai Virginijus Varkalis ir Antanas Grižas. Jie gilinsis į tai, kodėl paaugliai vartoja psichoaktyvias medžiagas, mokys atpažinti elgesio pokyčius ir žodines užuominas. Mokymų metu treneriai sužinos, kur nukreipti jaunuosius sportininkus, išgyvenančius emocinius sunkumus.
Praktinėje projekto dalyje skubios medicinos gydytoja Valerija Balsė ves pirmosios pagalbos teikimo mokymus. Treneriai įgis praktinių įgūdžių, kaip elgtis apalpimo, traukulių, įvairių traumų ar alerginių reakcijų atveju.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!