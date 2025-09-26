Vilius Gaubas Lisabonoje įveikė gimtadienį šventusį ispaną ir pateko į pusfinalį

V. Gaubas mačą pradėjo nuo 4 laimėtų geimų iš eilės. Penktajame geime lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šeštajame atsakė varžovui tuo pačiu ir setą baigė susikrovęs triuškinantį pranašumą.
Antrasis setas buvo atkaklesnis. Po apylygės seto pradžios D. Merida pirmasis susikūrė „break pointą“, tačiau V. Gaubas spaudimą atlaikė. Septintajame geime lietuvis atitrūko nuo varžovo, o devintajame geime turėjo du „match pointus“, bet D. Merida tuo metu atsilaikė. V. Gaubas dešimtajame geime puikiai tvarkėsi su spaudimu ir savo padavimais įtvirtino pergalę.
V. Gaubas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 71 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – tik 51 proc. D. Meridos negelbėjo ir tai, kad jis 78 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (V. Gaubas – 67 proc.).
Lietuvis su ispanu puikiai vienas kitą pažįsta. Profesionalų tenise jie anksčiau susitiko net 4 kartus: 3 mačus laimėjo V. Gaubas, 1 – D. Merida. Visi tie mačai vyko ant grunto, ant kurio žaidžiama ir Lisabonoje. Jaunių teniso laikais jie buvo susitikę net 5 sykius ir ten kiek pranašesnis buvo D. Merida (3 pergalės). Jaunių tenise ant grunto žaidėjai pasidalino po 2 pergales, o ant kietos dangos pergalę pasiekė ispanas.
D. Merida 2022 m. buvo 15-oji pasaulio jaunių raketė. Ispanas 2021 m. ir 2022 m. pasiekė „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro ketvirtfinalį.
ATP reitinge D. Merida vos prieš keletą savaičių buvo pasiekęs sau rekordinę – 166-ą – vietą. Per karjerą jis yra laimėjęs 7 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 1 – ATP „Challenger“. Ispanas šio sezono pradžioje triumfavo dviejuose ITF turnyruose, birželį pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Lilyje (Prancūzija) finalą, o liepą pasiekė didžiausią karjeros pergalę, triumfuodamas ATP „Challenger“ turnyre Ispanijoje. Tiesa, tą pergalę jis pasiekė žaisdamas ant kietos dangos.
D. Merida buvo arti „US Open“ pagrindinio etapo – suklupo tik trečiajame kvalifikacijos rate. Vėliau jis ATP „Challenger“ turnyre Ispanijoje pasiekė pusfinalį, tačiau praėjusią savaitę nesėkmingai pasirodė Austrijoje, kai iškrito jau pirmajame rate.
V. Gaubui pergalė atnešė 25 ATP vienetų reitingo taškus ir 7225 eurus, o pusfinalyje jo lauks Argentinos veteranas Marco Trungelliti (ATP-143) arba Ignacio Buse (ATP-116) iš Peru.
V. Gaubas virtualiame ATP reitinge dabar yra 159-as. Artimiausiomis savaitėmis V. Gaubui tereikia „apginti“ 6 pernai tokiu metu iškovotus taškus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.
