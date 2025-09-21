Edas Butvilas turnyre Prancūzijoje susitiks su skandalais pagarsėjusiu vietiniu tenisininku

Tai bus pirmasis šių tenisininkų tarpusavio susitikimas.
B. Paire dar šių metų balandį Dramblio Kaulo Krante kovojo prieš kitą lietuvį Ričardą Berankį, tačiau tada pralaimėjęs pirmąjį setą atsisakė tęsti mačo dėl nugaros skausmų.
B. Paire 2016 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 18-os vietos. Per karjerą jis laimėjo 3 ATP 250 serijos vienetų turnyrus, dar 6 kartus suklupo tokio rango turnyrų finaluose, o sykį žaidė ir ATP 500 vienetų turnyro finale. ATP „Challenger“ ture prancūzas iškovojo 8 vienetų titulus, ITF ture – 6. Paskutinį kartą jis „Challenger“ serijos turnyro finale žaidė 2023 m. gruodį, kai pralaimėjo portugalui Nuno Borgesui.
Prancūzas 2021 m. sukėlė tikrą skandalą teniso pasaulyje, kai pasirodė informacija, kad jis tyčia renka pralaimėjimus. Apie tai pareiškė pati Prancūzijos teniso federacija, išbraukusi B. Paire iš olimpinių kandidatų sąrašo. Prancūzas ne kartą išreiškė savo nepasitenkinimą dėl to, kaip teniso pasaulis tvarkosi su koronaviruso pandemija ir stengėsi kuo greičiau ištrūkti iš vadinamųjų „burbulų“, todėl rinkosi pralaimėjimus jau pirmuose ratuose, pasiimdavo piniginį čekį už dalyvavimą turnyre ir vykdavo namo.
Daugiausiai apkalbų sukėlė B. Paire pralaimėjimas argentiniečiui Francisco Cerundolo. Tada prancūzas skundėsi teisėjo sprendimu ir pats apspjovė tą vietą, kurioje leidosi kamuoliukas, kad nebūtų galima patikrinti, ar jo skundai turi pagrindą. Tada B. Paire gavo įspėjimą, toliau liejo emocijas ir galiausiai tyčia pralaimėjo mačą. Dar anksčiau vykusiame „Australian Open“ turnyre prancūzas irgi krito jau pirmajame rate, kai padarė net 23 dvigubas klaidas mače su Jegoru Gerasimovu. Vėliau Vimbldono turnyre B. Paire buvo įspėtas bokštelio teisėjo dėl to, kad korte įdeda per mažai pastangų.
Po visų skandalų B. Paire pozicijos reitinge ėmė prastėti, jis vis rečiau pasirodydavo ATP pasaulio turo turnyruose ir ėmė žaisti ATP „Challenger“ ture, kur skųsdavosi prastomis sąlygomis.
Šiuo metu B. Paire turi prastą atkarpą ir yra pralaimėjęs jau šešis mačus iš eilės.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
