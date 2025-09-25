Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Viliaus Gaubo nugalėtas Frederico Ferreira Silva įkliuvo dėl dopingo vartojimo

2025-09-25 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 13:16

Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis Vilius Gaubas (ATP-161) po 2 valandų 19 minučių kovos 7:5, 7:6 (7:5) įveikė vardinį kvietimą gavusį 30-metį portugalą Frederico Ferreirą Silvą (ATP-234).

Frederico Ferreira Silva | Instagram.com nuotr

Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis Vilius Gaubas (ATP-161) po 2 valandų 19 minučių kovos 7:5, 7:6 (7:5) įveikė vardinį kvietimą gavusį 30-metį portugalą Frederico Ferreirą Silvą (ATP-234).

REKLAMA
0

Praėjus vos 10 minučių po šio mačo tarptautinė teniso sąžiningumo agentūra (ITIA) paskelbė, kad portugalas sutiko su 1 mėnesio diskvalifikacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirodo, dar vasario mėnesį paimtame portugalo mėginyje buvo rasta trimetazidino. Ši medžiaga sportininkams draudžiama tiek varžybų metu, tiek tarpsezoniu. Teigiama, kad trimetazidinas širdies plakimo greičio nepadidina, tačiau suteikia papildomos ištvermės.

REKLAMA

F. Ferreira Silva sugebėjo įrodyti, kad draudžiama medžiaga į jo organizmą pateko netyčia, pavartojus jam išrašytų vaistų, kurie buvo užteršti. Dėl šios priežasties portugalui buvo skirta minimali bausmė.

F. Ferreira Silva net 3 šio sezono mėnesius niekur nežaidė, o dabar tapo aišku, kad jis to negalėjo daryti, nes tuo metu buvo laikinai suspenduotas dėl vykusio tyrimo. Kadangi laikino suspendavimo trukmė buvo didesnė nei jam skirta bausmė, laikoma, kad F. Ferreira Silva bausmę jau atliko, todėl galės toliau dalyvauti turnyruose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų