Viliaus Gaubo nugalėtas Frederico Ferreira Silva įkliuvo dėl dopingo vartojimo

Praėjus vos 10 minučių po šio mačo tarptautinė teniso sąžiningumo agentūra (ITIA) paskelbė, kad portugalas sutiko su 1 mėnesio diskvalifikacija.
Portuguese tennis player Frederico Ferreira Silva has accepted a one-month suspension under the Tennis Anti-Doping Programme.REKLAMAREKLAMA— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 24, 2025
Pasirodo, dar vasario mėnesį paimtame portugalo mėginyje buvo rasta trimetazidino. Ši medžiaga sportininkams draudžiama tiek varžybų metu, tiek tarpsezoniu. Teigiama, kad trimetazidinas širdies plakimo greičio nepadidina, tačiau suteikia papildomos ištvermės.
F. Ferreira Silva sugebėjo įrodyti, kad draudžiama medžiaga į jo organizmą pateko netyčia, pavartojus jam išrašytų vaistų, kurie buvo užteršti. Dėl šios priežasties portugalui buvo skirta minimali bausmė.
F. Ferreira Silva net 3 šio sezono mėnesius niekur nežaidė, o dabar tapo aišku, kad jis to negalėjo daryti, nes tuo metu buvo laikinai suspenduotas dėl vykusio tyrimo. Kadangi laikino suspendavimo trukmė buvo didesnė nei jam skirta bausmė, laikoma, kad F. Ferreira Silva bausmę jau atliko, todėl galės toliau dalyvauti turnyruose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!