Edas Butvilas po dramatiškos kovos Orleane nusileido Norvegijos talentui: praras daug reitingo pozicijų

Pirmojo seto lūžis įvyko dar penktajame geime, kai E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją. N. Budkovas Kjaeras realių galimybių atsitiesti neturėjo, o lietuvis setą galėjo užbaigti ir anksčiau, jei devintajame geime būtų realizavęs vieną iš 2 „set pointų“ paduodant norvegui.
E. Butvilas gero žaidimo atkarpą pratęsė antrojo seto pradžioje (2:0). Trečiajame geime lietuvis turėjo net 5 „break pointus“, bet tąkart N. Budkovas Kjaeras atsilaikė. Ketvirtajame geime jau norvegas iššvaistė 4 „break pointus“, nors pirmavo 40:0. Penktajame geime E. Butvilas nepasinaudojo proga tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Antrojo seto viduryje norvegas parkrito ir paprašė medicininės pertraukėles.
Vėliau vaizdas korte ėmė keistis. Norvegas laimėjo dvi iš eilės lietuvio padavimų serijas ir pirmą kartą perėmė iniciatyvą (3:5). Devintajame geime E. Butvilas pratęsė nemalonią nerealizuotų „break pointų“ seriją ir pralaimėjo setą (3:6).
Trečiojo seto pradžioje E. Butvilas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime atsakė varžovui pačiu. Penktajame geime lietuvis dar kartą paleido varžovą į priekį, o šeštajame jau nepajėgė realizuoti „break pointo“ (2:4). Netrukus E. Butvilas pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (2:5).
Aštuntajame geime lietuvis įspūdingai gelbėjosi – atlaikė du „match pointus“ ir gražiu smūgiu laimėjo varžovo padavimų seriją (3:5). Po „sausai“ laimėtos savo padavimų serijos E. Butvilas priartėjo iki 4:5. Dešimtajame geime lietuvis gražiu smūgiu iš oro atlaikė jau trečią „match pointą“. Vėliau E. Butvilas pabandė „trumpinti“ kamuoliuką, bet pataikė į tinklą ir suteikė norvegui ketvirtą „match pointą“. N. Budkovasa Kjaeras ir šios progos nerealizavo – neatlaikė galingų lietuvio „kirčių“. Netrukus lietuvis neutralizavo ir 5-ą „match pointą“, atlikdamas puikų smūgį į patį aikštės kampą. 6-ą tokią progą iššvaistė pats norvegas, smūgiuodamas į užribį. Nieko gero N. Budkovui Kjaerui neatnešė ir 7-as „match pointas“ – lietuvis išprovokavo varžovo klaidą. Lemtingu tapo 8-as „match pointas“, kai E. Butvilui nebepavyko grąžinti kamuoliuko į aikštę.
E. Butvilas mačą pralaimėjo nepaisant to, kad pelnė daugiau taškų už varžovą (107 prieš 103).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Šiemet Ričardas Berankis turėjo progą išbandyti jėgas prieš N. Budkovą Kjaerą. ATP „Challenger“ turnyro Kazachstane ketvirtfinalyje lietuvis ant kietos dangos pralaimėjo norvegui – 6:7 (4:7), 4:6. Ta pati danga naudojama ir turnyre Orleane.
N. Budkovas Kjaeras – vienas talentingiausių savo kartos tenisininkų. Pernai jis tapo pirmąja pasaulio jaunių rakete (kaip kadaise ir R. Berankis), laimėjo Vimbldono jaunių vienetų turnyrą ir „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą bei žaidė „US Open“ jaunių vienetų turnyro finale.
Vyrų tenise norvego rezultatai taip pat sparčiai progresuoja – dabar jis užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. N. Budkovas Kjaeras pernai laimėjo pirmus 2 ITF vyrų vienetų turnyrus, o šiemet jau spėjo iškovoti 3 ATP „Challenger“ vienetų titulus.
Liepos mėnesį norvegas ATP 250 kategorijos turnyre Švedijoje prasimušė į pagrindinį etapą, ten nugalėjo brazilą Thiago Monteiro (5:7, 6:3, 7:6) ir tik aštuntfinalyje po įtemptos kovos nusileido argentiniečiui Sebastianui Baezui (6:3, 2:6, 5:7).
Vėliau po triumfo Kazachstane norvegas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Italijoje ketvirtfinalį bei pusfinalį. Rugsėjį N. Budkovas Kjaeras nesėkmingai sužaidė ATP „Challenger“ turnyre Italijoje, o prieš kiek daugiau nei savaitę nepateko į ATP 250 turnyro Kinijoje pagrindinį etapą.
E. Butvilas pelnė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus. E. Butvilas šią savaitę praras reitingo taškus, kuriuos pernai tokiu metu iškovojo pergalingame ATP „Challenger“ turnyre JAV. Lietuvis virtualiame reitinge yra nukritęs į 289-ą vietą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!