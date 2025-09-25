Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edas Butvilas po dramatiškos kovos Orleane nusileido Norvegijos talentui: praras daug reitingo pozicijų

2025-09-25 16:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 16:59

Orleane (Prancūzija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-217) atlaikė 7 „match pointus“, bet vis tiek po 2 valandų 26 minučių dramos 6:4, 3:6, 4:6 pralaimėjo 19-mečiui Norvegijos talentui Nicolai Budkovui Kjaerui (ATP-155).

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Orleane (Prancūzija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-217) atlaikė 7 „match pointus“, bet vis tiek po 2 valandų 26 minučių dramos 6:4, 3:6, 4:6 pralaimėjo 19-mečiui Norvegijos talentui Nicolai Budkovui Kjaerui (ATP-155).

REKLAMA
0

Pirmojo seto lūžis įvyko dar penktajame geime, kai E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją. N. Budkovas Kjaeras realių galimybių atsitiesti neturėjo, o lietuvis setą galėjo užbaigti ir anksčiau, jei devintajame geime būtų realizavęs vieną iš 2 „set pointų“ paduodant norvegui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas gero žaidimo atkarpą pratęsė antrojo seto pradžioje (2:0). Trečiajame geime lietuvis turėjo net 5 „break pointus“, bet tąkart N. Budkovas Kjaeras atsilaikė. Ketvirtajame geime jau norvegas iššvaistė 4 „break pointus“, nors pirmavo 40:0. Penktajame geime E. Butvilas nepasinaudojo proga tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Antrojo seto viduryje norvegas parkrito ir paprašė medicininės pertraukėles.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau vaizdas korte ėmė keistis. Norvegas laimėjo dvi iš eilės lietuvio padavimų serijas ir pirmą kartą perėmė iniciatyvą (3:5). Devintajame geime E. Butvilas pratęsė nemalonią nerealizuotų „break pointų“ seriją ir pralaimėjo setą (3:6).

REKLAMA

Trečiojo seto pradžioje E. Butvilas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime atsakė varžovui pačiu. Penktajame geime lietuvis dar kartą paleido varžovą į priekį, o šeštajame jau nepajėgė realizuoti „break pointo“ (2:4). Netrukus E. Butvilas pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (2:5).

Aštuntajame geime lietuvis įspūdingai gelbėjosi – atlaikė du „match pointus“ ir gražiu smūgiu laimėjo varžovo padavimų seriją (3:5). Po „sausai“ laimėtos savo padavimų serijos E. Butvilas priartėjo iki 4:5. Dešimtajame geime lietuvis gražiu smūgiu iš oro atlaikė jau trečią „match pointą“. Vėliau E. Butvilas pabandė „trumpinti“ kamuoliuką, bet pataikė į tinklą ir suteikė norvegui ketvirtą „match pointą“. N. Budkovasa Kjaeras ir šios progos nerealizavo – neatlaikė galingų lietuvio „kirčių“. Netrukus lietuvis neutralizavo ir 5-ą „match pointą“, atlikdamas puikų smūgį į patį aikštės kampą. 6-ą tokią progą iššvaistė pats norvegas, smūgiuodamas į užribį. Nieko gero N. Budkovui Kjaerui neatnešė ir 7-as „match pointas“ – lietuvis išprovokavo varžovo klaidą. Lemtingu tapo 8-as „match pointas“, kai E. Butvilui nebepavyko grąžinti kamuoliuko į aikštę.

REKLAMA
REKLAMA

E. Butvilas mačą pralaimėjo nepaisant to, kad pelnė daugiau taškų už varžovą (107 prieš 103).

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Šiemet Ričardas Berankis turėjo progą išbandyti jėgas prieš N. Budkovą Kjaerą. ATP „Challenger“ turnyro Kazachstane ketvirtfinalyje lietuvis ant kietos dangos pralaimėjo norvegui – 6:7 (4:7), 4:6. Ta pati danga naudojama ir turnyre Orleane.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N. Budkovas Kjaeras – vienas talentingiausių savo kartos tenisininkų. Pernai jis tapo pirmąja pasaulio jaunių rakete (kaip kadaise ir R. Berankis), laimėjo Vimbldono jaunių vienetų turnyrą ir „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą bei žaidė „US Open“ jaunių vienetų turnyro finale.

Vyrų tenise norvego rezultatai taip pat sparčiai progresuoja – dabar jis užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. N. Budkovas Kjaeras pernai laimėjo pirmus 2 ITF vyrų vienetų turnyrus, o šiemet jau spėjo iškovoti 3 ATP „Challenger“ vienetų titulus.

REKLAMA

Liepos mėnesį norvegas ATP 250 kategorijos turnyre Švedijoje prasimušė į pagrindinį etapą, ten nugalėjo brazilą Thiago Monteiro (5:7, 6:3, 7:6) ir tik aštuntfinalyje po įtemptos kovos nusileido argentiniečiui Sebastianui Baezui (6:3, 2:6, 5:7).

Vėliau po triumfo Kazachstane norvegas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Italijoje ketvirtfinalį bei pusfinalį. Rugsėjį N. Budkovas Kjaeras nesėkmingai sužaidė ATP „Challenger“ turnyre Italijoje, o prieš kiek daugiau nei savaitę nepateko į ATP 250 turnyro Kinijoje pagrindinį etapą.

REKLAMA

E. Butvilas pelnė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus. E. Butvilas šią savaitę praras reitingo taškus, kuriuos pernai tokiu metu iškovojo pergalingame ATP „Challenger“ turnyre JAV. Lietuvis virtualiame reitinge yra nukritęs į 289-ą vietą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų