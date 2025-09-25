Buvusi Angolos rankininkė Maura Faial: „Kryžių kalne ir aš turiu savo kryželį“

Angolos Nepriklausomybės penkiasdešimtmečiui skirtas moterų rinktinių turnyras pritraukė rankinio ekspektų – trenerių, agentų, sportininkų – dėmesį, o viso to kontekste puikiai sužibėjo ir Lietuva. Nepaisant visose trejose rungtynėse patirtų pralaimėjimų, lietuvės paliko itin gerą įspūdį ir sužavėjo ne tik susirinkusius Luandos arenoje. Geru žodžiu Lietuvos pasirodymą įvertino ir varžovų treneriai, ir sportininkai.
Pirmą dieną prastai sužaidusi Lietuvos moterų rinktinė pralaimėjo prieš portugales, tačiau jau kitą dieną atsistojo ant kojų ir nesuteikė lengvo gyvenimo šeimininkėms. Galiausiai trečią varžybų dieną lietuvės pateikė didžiausią staigmeną ir visų rungtynių metu kaip lygios su lygiomis kovėsi prieš Kongo rankininkes. Visa komanda tikėjo, kad paskutinės turnyro rungtynės bus geriausios ir kad galima pagalvoti net apie pergalę, tačiau po klampaus turnyro starto tai buvo nelaukta daugeliui.
Lietuvos rinktinei tai buvo svarbus pasirengimo etapas prieš kitą mėnesį prasidedančią Europos čempionato atranką. Vis dėlto lietuvės Angoloje šalia turėjo ir kitą misiją: garbingai atstovauti Lietuvai ir pozityviai skleisti teigiamą žinią apie mūsų šalį. Tai buvo padaryta pačiu puikiausiu įmanomu būdu.
Pirmasis Angolos ir Lietuvos rankinio susitikimas – dar sovietmečiu
Tačiau praėjusią savaitę vykęs Lietuvos moterų rankinio rinktinės dalyvavimas Luandoje vykusiame turnyre nėra pirmasis Lietuvos ir Angolos rankinio susitikimas. Laisvos tarp varžybų dienos metu Angolos rankinio federacija visoms turnyro dalyvėms suorganizavo pusdienio trukmės ekskursiją, kurios metu buvo aplankyta ir EXPO skirta paroda apie Angolos moterų rankinį.
Angoloje tarp moterų rankinis yra populiariausia sporto šaka. Per rankinį moterys bando susikurti gyvenimą, pasiekti aukštų sportinių rezultatų, gauti premiją iš valstybės, kontraktus Europoje, vėliau įgyti išsilavinimą. Apie tai mums papasakojo EXPO parodos apie Angolos moterų rankinį vadovė, buvusi rankininkė Maura Fatima Santos Faial. Pasirodo, Maura Faial yra žmogus, aplink kurią sukasi labai įdomi istorija apie pirmąjį Angolos ir Lietuvos rankinio susitikimą.
Angola ir Sovietų Sąjunga palaikė pakankamai glaudžius tarpusavio šalių santykius, tame tarpe – ir sporto srityje. Nors pastaruosius 30 metų Angola visiškai dominuoja Afrikoje ir šio žemyno čempionatą jau yra laimėjusi 16 kartų, 1989 metais Angolos moterų rinktinė dar neturėjo nei vieno trofėjaus. Sovietų Sąjungos kvietimu Angola išvyko į mėnesio trukmės treniruočių stovyklą Lietuvoje ruoštis Afrikos rankinio čempionatui ir pagaliau iškovoti pirmąjį titulą savo šaliai. Į šią rinktinę pirmą kartą buvo pakviesta ir devyniolikmetė M. Faial. Su Lietuvoje besisvečiavusia Angolos rinktine treniruočių stovykloje darbavosi ir treneris lietuvis, tačiau kalbėdamasi su mūsų delegacija M. Faial negalėjo prisiminti jo pavardės.
Bet įdomiausia šios istorijos dalis yra apie M. Faial duotą pažadą, jeigu Angolos rinktinė pagaliau laimės Afrikos rankinio čempionatą. Ji pažadėjo, kad pergalės atveju sugrįš į Lietuvą, į Šiaulių rajone esantį unikalųjį Kryžių kalną, ir ten padės savo kryželį. 1989 metais vykusiose šešių komandų Afrikos pirmenybėse Angola pirmąsias rungtynes prieš Dramblio kaulo krantą (toliau – DKK) sužaidė lygiosiomis 20:20 (10:11) ir grupėje liko antros dėl mažesniu santykiu pasiektos pergalės prieš Tuniso rankininkes nei tai padarė DKK rankininkės.
Tai lėmė, kad pusfinalyje Angolai teko kitoje grupėje pirmą vietą laimėjusios ir čempionių titulą gynusios Alžyro rankininkės. Tačiau čia įvyko didysis netikėtumas: nuo pat rungtynių pradžios angolės pabėgo nuo praėjusio čempionato nugalėtojų ir rungtynes laimėjo galutiniu rezultatu 19:9 (11:5). Finale Angolos rinktinės ir vėl laukė akistata prieš DKK. Vis dėlto ir čia sėkmingai rungtynes pradėjusios būsimosios čempionės nebepaleido susikurto pranašumo ir finalą laimėjo 22:18 (11:6).
M. Faial teko išpildyti savo duotą pažadą: po penkerių metų ji su savo šeima grįžo jau į laisvą Lietuvą ir Kryžių kalne paliko kryželį bei taip dar kartą per save įprasmino Angolos ir Lietuvos rankinio santykį. „Buvau jauna, naivi, prisikalbėjau, tad teko išpildyti savo pažadą. Turiu nuotraukas iš tos dienos prie Kryžių kalno. Tik mano šeima paskui man sakė, kad kitą kartą, kai vėl duosiu kokį nors pažadą, kad pasirinkčiau kokią nors vietą ne taip toli nuo Angolos“, – juokavo M. Faial.
M. Faial daugiau medalių su Angolos rinktine neiškovojo, nes tai buvo pirmas ir vienintelis jos dalyvavimas Afrikos rankinio čempionate. Vis dėlto tai nebuvo paskutinis jos karjeros įrašas su rinktine: M. Faial po Angolos vėliava dalyvavo net dvejose – 1996 ir 2000 metų – vasaros Olimpinėse žaidynėse.
Pradėti lipdyti pamatai sėkmingai Lietuvos moterų rankinio ateičiai
Praeitą savaitę veiksmas vyko ne tik Angoloje. Vienu metu dirbo ir tarptautiniuose turnyruose dalyvavo dvi moterų rinktinės. Kol viena sudėtis su vyr. treneriu Herlanderiu Silva žaidė Afrikoje, kita rinktinės dalis (pagrinde, jaunesnės žaidėjos) sportavo Vilniuje ir vyko į Suomijoje vykusį Baltijos taurės turnyrą.
„Šios antros komandos tikslas buvo supažindinti naujas žaidėjas su mūsų žaidimo modeliu ir treniruočių metodikomis bei pamatyti, kaip jos atrodo realiose tarptautinėse rungtynėse, – teigė rinktinės strategas H. Silva. – Taip pat įtraukėme kelias patyrusias ir rinktinėje jau buvusias žaidėjas, kad jaunimui būtų lengviau mokytis, pažinti rinktinės veikimo procesą. Taip pradedame ruoštis ateičiai, kad jaunų žaidėjų įvedimas vyktų sklandžiai ir kryptingai.“
Kalbėdamas apie rinktinės vizitą Angoloje, rinktinės vyr. treneris neslėpė, kad būti pakviestai į šį turnyrą Lietuvai buvo didelė garbė. „Tai pirmas kartas, kai Lietuvos nacionalinė rinktinė vyksta į Afriką dalyvauti turnyre, kuriose sužaistos trejos aukšto lygio rungtynes, – sakė H. Silva. – Ir šios rungtynės atėjo pačiu tinkamiausiu metu mūsų pasiruošimo Serbijai ir Švedijai procese. Visi daug išmokome iš šios savaitės Angoloje ir tai tikrai padės mums augti kaip komandai.“
Itin svarbi ir prasminga patirtis – taip apie dalyvavimą Angoloje vykusiame turnyre atsiliepia ir rinktinės kapitonė, Lenkijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujanti Aušra Arciševskaja. Pasak jos, nepaisant visų trejų pralaimėtų rungtynių, šis turnyras komandai buvo labai naudingas, nes iš jų buvo pasiimti daug vertingų pamokų. „Su kiekvienomis rungtynėmis žaidėme vis geriau. Gal to ir nepakako pergalei, bet komandoje atidavėme visas jėgas. Daug išmokome, supratome, kur esame ir kur dar turime tobulėti, išbandėme naujas žaidėjas, jas integravome į rinktinės procesą. Tad manau, jog pasirengimas prieš Europos čempionato atranką buvo labai sėkmingas“, – papasakojo A. Arciševskaja.
Apibendrindamas praėjusią savaitę, moterų rinktinės vyr. treneris Herlanderis Silva rankinis.lt pasidžiaugė, kad buvo sukurta galimybė trisdešimčiai žaidėjų sudalyvauti tarptautinėje rinktinės savaitėje bei Lietuvai sužaisti penkerias rungtynes. „Tai daugiau nei kai kuriais metais rinktinė sužaisdavo per visą sezoną, – pasidžiaugė H. Silva. – Dabar pažįstame beveik 40 žaidėjų, kurios per metus pasirodė nacionalinėje rinktinėje. Toliau jas stebėsime, nes mums reikalinga visų sportininkių pagalba, kad pakeltume savo rankinio lygį tarptautinėje arenoje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!