Achrafas Hakimi sureagavo į jam mestus kaltinimus išžaginimu ir apie jų poveikį šeimai

„Niekada nebuvau patyręs tokios žalos. Man buvo ir tebėra sunku, nes kai pasakoji melą vieną po kito, tai skauda, ypatingai mano šeimai. Mano vaikai vis dar yra maži. Jie nežino interneto ir nemoka skaityti, bet vieną dieną jie perskaitys visus šiuos dalykus. O man nemalonu matyti, kad apie jų tėvą yra parašytas toks melas. Niekam to nelinkėčiau.
Žinau, kad tai, kuo buvau kaltinimas, yra melas. Žinau, kas esu. Žinau, kad nieko nepadariau ir niekada to nepadarysiu. Visada palaikiau ryšį su policija, netgi prašiau leisti pasikalbėti ir papasakoti savo įvykių versiją. Jie taip pat turi mano DNR. Aš visada buvau jų žinioje, kitaip nei tas asmuo, kuris mane apkaltino.
Kaip futbolininkas, žinau, kad galima susidurti su tokiais dalykais. Pavyzdžiui, merginos prie mūsų prieina. Tokie dalykai kaip šantažas. Futbolo pasaulyje daugelis žmonių nori mumis pasinaudoti. Jei tavęs nesupa tinkami žmonės, tai gali sukelti tokių dalykų. Po to, kas įvyko, aš pakeičiau daug dalykų ir žmonių. Dabar mano draugų ratas toks mažas, kad daugiau nieko neįsileidžiu.
Policijos įdėto darbo dėka padarėme didelę pažangą. Šiandien jaučiuosi ramus. Teisingumas atlieka savo darbą. Tikimės, kad tiesa greitai paaiškės“, – atvirai kalbėjo A. Hakimi.
Priminsime, jog A. Hakimi sulaukė kaltinimų išžaginimu 2023 m., kai 24 metų moteris apkaltino futbolininką seksualiniu priekabiavimu jo rezidencijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!