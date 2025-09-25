Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Achrafas Hakimi sureagavo į jam mestus kaltinimus išžaginimu ir apie jų poveikį šeimai

2025-09-25 13:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 13:13

Paryžiaus „Saint-Germain“ žvaigždė Achrafas Hakimi nutraukė tylą dėl jam pareikštų kaltinimų išžaginimu, tvirtino, kad melagingi kaltinimai ne tik paveikė jo šeimą, suteršė jo vardą, bet ir privertė pakeisti gyvenimą.

Achrafas Hakimi | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ žvaigždė Achrafas Hakimi nutraukė tylą dėl jam pareikštų kaltinimų išžaginimu, tvirtino, kad melagingi kaltinimai ne tik paveikė jo šeimą, suteršė jo vardą, bet ir privertė pakeisti gyvenimą.

REKLAMA
0

„Niekada nebuvau patyręs tokios žalos. Man buvo ir tebėra sunku, nes kai pasakoji melą vieną po kito, tai skauda, ypatingai mano šeimai. Mano vaikai vis dar yra maži. Jie nežino interneto ir nemoka skaityti, bet vieną dieną jie perskaitys visus šiuos dalykus. O man nemalonu matyti, kad apie jų tėvą yra parašytas toks melas. Niekam to nelinkėčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinau, kad tai, kuo buvau kaltinimas, yra melas. Žinau, kas esu. Žinau, kad nieko nepadariau ir niekada to nepadarysiu. Visada palaikiau ryšį su policija, netgi prašiau leisti pasikalbėti ir papasakoti savo įvykių versiją. Jie taip pat turi mano DNR. Aš visada buvau jų žinioje, kitaip nei tas asmuo, kuris mane apkaltino.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip futbolininkas, žinau, kad galima susidurti su tokiais dalykais. Pavyzdžiui, merginos prie mūsų prieina. Tokie dalykai kaip šantažas. Futbolo pasaulyje daugelis žmonių nori mumis pasinaudoti. Jei tavęs nesupa tinkami žmonės, tai gali sukelti tokių dalykų. Po to, kas įvyko, aš pakeičiau daug dalykų ir žmonių. Dabar mano draugų ratas toks mažas, kad daugiau nieko neįsileidžiu.

REKLAMA

Policijos įdėto darbo dėka padarėme didelę pažangą. Šiandien jaučiuosi ramus. Teisingumas atlieka savo darbą. Tikimės, kad tiesa greitai paaiškės“, – atvirai kalbėjo A. Hakimi.

Priminsime, jog A. Hakimi sulaukė kaltinimų išžaginimu 2023 m., kai 24 metų moteris apkaltino futbolininką seksualiniu priekabiavimu jo rezidencijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų