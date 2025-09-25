„Žalgiris“ šį tarpsezonį nepasidavė naujai Eurolygos tendencijai

11 klubų pasikvietė bent jau vieną žaidėją, kuris praėjusiame sezone žaidė NBA arba G lygoje ir dabar debiutuos Eurolygoje. 9 komandos rado papildymus, kurie pernai rungtyniavo Europoje.
Monako „AS Monaco“ savo sudėties nesustiprino nė vienu žaidėju iš minėtų lygų, taip pat pasielgė ir Dubajaus „Dubai“, Miuncheno „Bayern“, Tel Avivo „Hapoel“, Vilerbano ASVEL, Pirėjo „Olympiacos“, Valensijos „Valencia“, Bolonijos „Virtus“ ir Kauno „Žalgiris“.
Stambulo „Anadolu Efes“ pasipildė Cole‘u Swideriu, kuris NBA yra sužaidęs 35 rungtynes bei Kai‘umi Jonesu su 107 mačų patirtimi stipriausioje pasaulio lygoje.
Vitorijos „Baskonia“ pasikvietė tris žaidėjus: Mamadi Diakite (66 NBA rungtynės), Hamidou Diallo (268 NBA mačai) ir Marquisas Nowellas (G lyga) debiutuos Eurolygoje. Belgrado „Crvena Zvezda“ gretose atsidūrė Devonte Grahamas, kuris NBA patirties turi itin daug – net 342 susitikimai.
Milano „EA7 Emporio Armani“ išskirtinumas yra toks, kad įsigijo slovėną Vlatko Čančarą su 158 NBA mačų patirtimi ir šis puolėjas per savo karjerą dar Eurolygoje nėra žaidęs. Barselonos „Barcelona“ sudėtyje atsidūrė Miles Norrisas – vos 3 rungtynės NBA, bet turi ir G lygos patirties.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo „Fenerbahče“ yra net trys žaidėjai iš NBA ir G lygos, kurie nėra žaidę Eurolygoje: Brandonas Bostonas (151 NBA mačas), Talenas Hortonas-Tuckeris (311 NBA rungtynių) ir Armando Bacotas (G lyga).
Tel Avivo „Maccabi“ sudėtyje du žaidėjai iš NBA – Osahe Brissettas (243 NBA susitikimai) ir Jeffas Dowtinas (87 NBA rungtynės). Atėnų „Panathinaikos“ priekinę liniją sustiprino Richaunas Holmesas, kuris turi sukaupęs didžiulę NBA patirtį – 492 mačai.
Paryžiaus „Paris“ pasipildė 28 metų 201 cm ūgio Lamaru Stevensu, kuris pajėgiausioje pasaulio lygoje ant parketo pasirodė 224 rungtynėse. Belgrado „Partizan“ pasikvietė Shake‘ą Miltoną, kuris NBA sužaidė 399 susitikimus.
Madrido „Real“ komandoje yra du naujokai iš NBA – Chuma Okeke (203 NBA mačai) ir Trey‘us Lylesas (662 NBA rungtynės). Pagal šį rodiklį 29 metų 206 cm ūgio kanadietis yra lyderis tarp visų Eurolygos naujokų.
