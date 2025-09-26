Kalendorius
Lietuvos riedutinininkai – per plauką nuo podiumo Berlyne

Lietuvos riedutinininkai – per plauką nuo podiumo Berlyne

2025-09-26 16:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 16:36

Praeitą savaitgalį Berlyne (Vokietija) Lietuvos riedutininkai dalyvavo viename iš didžiausių ir masyviausių maratonų Europoje. Berlyno maratonas vyksta kasmet ir surenka po 3-4 tūkstančius riedutininkų, bei daugiau nei 50 tūkstančių bėgikų iš viso pasaulio.

Lietuvos riedutinininkai – per plauką nuo podiumo Berlyne | Organizatorių nuotr.

Praeitą savaitgalį Berlyne (Vokietija) Lietuvos riedutininkai dalyvavo viename iš didžiausių ir masyviausių maratonų Europoje. Berlyno maratonas vyksta kasmet ir surenka po 3-4 tūkstančius riedutininkų, bei daugiau nei 50 tūkstančių bėgikų iš viso pasaulio.

0

Šį kartą riedučių rungtyje iš Lietuvos turėjome 4 atstovus:

Simona Urniažaitė startavo iš A bloko (elito grupė). Ji iš 40 dalyvavusių merginų užėmė 33 vietą, laikas 1:22:00 val.

Julius Baradinskas startavo iš B bloko užėmė 4-ą vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei buvo 3-ias savo amžiaus grupėje, jo laikas 1:13:30 val. Beje, Julių ir lyderius skyrė tik sekundės skirtumas.

Justinas Bimbiris taip pat iš B bloko užėmė 23 vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei 9-ą savo amžiaus grupėje (1:14:27).

Kotryna Ašoklytė startavo iš D bloko, užėmė 52 vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei 6-ą savo amžiaus grupėje (1:35:35).

Iš viso riedutininkų varžybose finišavo 1063 vyrų ir 515 moterų.

