Lietuvos riedutinininkai – per plauką nuo podiumo Berlyne

Šį kartą riedučių rungtyje iš Lietuvos turėjome 4 atstovus:
Simona Urniažaitė startavo iš A bloko (elito grupė). Ji iš 40 dalyvavusių merginų užėmė 33 vietą, laikas 1:22:00 val.
Julius Baradinskas startavo iš B bloko užėmė 4-ą vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei buvo 3-ias savo amžiaus grupėje, jo laikas 1:13:30 val. Beje, Julių ir lyderius skyrė tik sekundės skirtumas.
Justinas Bimbiris taip pat iš B bloko užėmė 23 vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei 9-ą savo amžiaus grupėje (1:14:27).
Kotryna Ašoklytė startavo iš D bloko, užėmė 52 vietą bendroje („inline-skating fitness“) įskaitoje bei 6-ą savo amžiaus grupėje (1:35:35).
Iš viso riedutininkų varžybose finišavo 1063 vyrų ir 515 moterų.
