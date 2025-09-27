Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenės vadas Vaikšnoras dalyvauja NATO konferencijoje Rygoje

2025-09-27 13:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 13:49

Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras rugsėjo 26–27 d. dalyvauja Rygoje vykstančioje NATO aukščiausios karinės institucijos – Karinio komiteto – konferencijoje. 

Lietuvos kariuomenės vadas dalyvauja NATO Karinio komiteto konferencijoje Rygoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras rugsėjo 26–27 d. dalyvauja Rygoje vykstančioje NATO aukščiausios karinės institucijos – Karinio komiteto – konferencijoje. 

Kaip skelbia Lietuvos kariuomenė, joje aptariamas NATO viršūnių susitikime Hagoje priimtų sprendimų įgyvendinimas, daugiausia dėmesio skiriant kolektyvinio atgrasymo ir gynybos stiprinimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„NATO Karinis komitetas nėra vien tik kariuomenių vadų susirinkimas – čia strateginiai sprendimai paverčiami konkrečiomis karinėmis gairėmis NATO pajėgoms. Lietuvai ir visam rytiniam flangui svarbiausia, kad dėmesys būtų skiriamas praktinėms priemonėms, stiprinančioms atgrasymą – tokioms kaip operacijos Baltic Sentry ar Eastern Sentry, kurios užtikrina NATO planų veikimą mūsų regione“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.

Konferencijai vadovauja admirolas Giuseppe Cavo Dragone, NATO Karinio komiteto pirmininkas. Konferencijoje dalyvauja aukščiausi NATO kariniai vadai, tarp jų – generolas Alexusas G. Grynkewichas, NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (SACEUR), ir admirolas Pierre Vandier, NATO sąjungininkų pajėgų transformacijos vadas (SACT).

NATO Karinis komitetas – aukščiausia Aljanso karinė institucija, kurioje dirba visų 32 NATO šalių kariuomenių vadai. Jo pagrindinė užduotis – teikti Šiaurės Atlanto Tarybai karines rekomendacijas, kaip geriausiai reaguoti į šiandienos saugumo iššūkius. Komitetas renkasi du kartus per metus NATO būstinėje Briuselyje ir kartą per metus – vienoje iš sąjungininkių šalių. Šiemet šio formato konferenciją rengia Latvija.

