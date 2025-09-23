Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Bublikas laimėjo ATP 250 vienetų turnyro finalą Hangdžou po dviejų pratęsimų

2025-09-23 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 21:08

Kinijoje neįprastu laiku – antradienį – baigėsi ATP 250 serijos „Lynk & Co Hangzhou Open“. Vienetų finale Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-19) per 1 valandą 52 minutes 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) įveikė prancūzą Valentiną Royer (ATP-88). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Aleksandras Bublikas | „Stop“ kadras

0

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointų“. Pratęsimo pradžioje tenisininkai laimėjo po tašką varžovo padavimų metu, o A. Bublikas atitrūko kiek vėliau, kai surengė spurtą 4:0 (2:3, 6:3). 3 „set pointus“ gavęs Kazachstano žaidėjas pirmą progą savo padavimų metu iššvaistė, bet antrą kartą nebeklydo.

Antrojo seto pradžioje abu žaidėjai turėjo po 2 „break pointus“, tačiau savo progų nerealizavo. Vėl prireikė pratęsimo. Lygi kova ten vyko pirmus 6 taškus, o vėliau A. Bublikas susikrovė 2 taškų persvarą (5:3). 9-ąjį tašką Kazachstano žaidėjas savo padavimų metu pralaimėjo (5:4) ir V. Royer gavo progą atsitiesti. Visgi, prancūzas pralaimėjo du iš eilės paties įžaistus kamuoliukus.

A. Bublikas finale atliko 21 neatremiamą padavimą, V. Royer – 8.

Kazachstano žaidėjas laimėjo 8-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą ir jau 4-ą – šiame sezone. A. Bublikui atiteko 250 ATP vienetų reitingo taškų bei 154,98 tūkst. JAV dolerių.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,019 mln. JAV dolerių.

