„Barcelona“ po pergalės prieš „Real Sociedad“ pakilo į „La Liga“ viršūnę

7-ajame „La Liga“ ture „Barcelona“ iškovojo 6-ąją pergalę. Namuose jie 2:1 palaužė „Real Sociedad“ komandą.
Rungtynių pradžioje komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais, o į priekį pirmoji įsiveržė „Real Sociedad“ komanda. Alvaro Odriozola sugebėjo pasiekti komandos draugo žemą skersuotą kamuolį ir jį nukreipė į „Barcelona“ vartus.
Dar pirmajame kėlinyje rezultatas tapo lygiu. Sėkmingai pakeltas kampinis leido Julesui Kounde galva siųsti kamuolį į oponentų vartų tinklą.
Antrąjį kėlinį aktyviau pradėjo „Barcelona“, kuriems per pirmąjį jo trečdalį pavyko išlyginti rezultatą. Po keitimo aikštėje pasirodęs Lamine`as Yamalis suklaidino varžovą bei pasiuntė kamuolį į baudos aikštelę, o ten jo jau laukęs Robertas Lewandowskis galva nukreipė kamuolį į vartus.
Aktyviai žaidęs L. Yamalis vėliau ir pats siuntė kamuolį į vartus. Visgi, tąkart buvo užfiksuota nuošalė.
Beprotiška rungtynėse buvo 84-oji minutė. Iš pradžių „Real Sociedad“ buvo labai arti rezultato išlyginimo, bet Takefusa Kubo pataikė į vartų skersinį. Apsigynusi „Barcelona“ nuskuodė į savo ataką ir vos po 20 sekundžių atsakė tuo pačiu: skersinį jau sudrebino R. Lewandowskis.
Per likusią rungtynių dalį rezultatas nebepakito ir „Barcelona“ iškovojo dar vieną pergalę.
19 taškų po 7 turų turinti „Barcelona“ vienu tašku aplenkė Madrido „Real“ bei pakilo į pirmąją poziciją.
