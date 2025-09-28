Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ po pergalės prieš „Real Sociedad“ pakilo į „La Liga“ viršūnę

2025-09-28 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 21:34

Ispanijos čempionate – naujas lyderis.

Lamine`as Yamalis | Scanpix nuotr.

Ispanijos čempionate – naujas lyderis.

0

7-ajame „La Liga“ ture „Barcelona“ iškovojo 6-ąją pergalę. Namuose jie 2:1 palaužė „Real Sociedad“ komandą.

Rungtynių pradžioje komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais, o į priekį pirmoji įsiveržė „Real Sociedad“ komanda. Alvaro Odriozola sugebėjo pasiekti komandos draugo žemą skersuotą kamuolį ir jį nukreipė į „Barcelona“ vartus.

Dar pirmajame kėlinyje rezultatas tapo lygiu. Sėkmingai pakeltas kampinis leido Julesui Kounde galva siųsti kamuolį į oponentų vartų tinklą.

Antrąjį kėlinį aktyviau pradėjo „Barcelona“, kuriems per pirmąjį jo trečdalį pavyko išlyginti rezultatą. Po keitimo aikštėje pasirodęs Lamine`as Yamalis suklaidino varžovą bei pasiuntė kamuolį į baudos aikštelę, o ten jo jau laukęs Robertas Lewandowskis galva nukreipė kamuolį į vartus.

Aktyviai žaidęs L. Yamalis vėliau ir pats siuntė kamuolį į vartus. Visgi, tąkart buvo užfiksuota nuošalė.

Beprotiška rungtynėse buvo 84-oji minutė. Iš pradžių „Real Sociedad“ buvo labai arti rezultato išlyginimo, bet Takefusa Kubo pataikė į vartų skersinį. Apsigynusi „Barcelona“ nuskuodė į savo ataką ir vos po 20 sekundžių atsakė tuo pačiu: skersinį jau sudrebino R. Lewandowskis.

Per likusią rungtynių dalį rezultatas nebepakito ir „Barcelona“ iškovojo dar vieną pergalę.

19 taškų po 7 turų turinti „Barcelona“ vienu tašku aplenkė Madrido „Real“ bei pakilo į pirmąją poziciją.

