Osaka pralaimėjo 130-ai reitingo tenisininkei, Swiatek užtikrintai žengė tolyn „China Open“ turnyre

2025-09-27 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 16:09

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

Naomi Osaka | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

0

Netikėtai savo pasirodymą baigė buvusi pirmoji pasaulio raketė japonė Naomi Osaka (WTA-14). Pastaruoju metu gerą žaidimą demonstravusi tenisininkė 6:1, 4:6, 2:6 krito prieš Aliaksandrą Sasnovič, kuri reitinge tėra 130-a. Japonei tai buvo pirmas mačas po „US Open“ pusfinalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Osaka pusantro seto neturėjo didesnių problemų, bet tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesėkmingai užbaigė antrąjį setą, o trečiajame sete iš karto atsiliko 0:3 ir nebeatsitiesė.

Turnyro favoritė lenkė Iga Swiatek (WTA-2) startavo pergale 6:0, 6:3 prieš kinę Yuę Yuan (WTA-110). Mačas truko tik 75 minutes, o lenkė nedidelių problemų turėjo tik antrojo seto pradžioje, kai po pralaimėtos savo padavimų serijos atsiliko 0:1. Į tai I. Swiatek atsakė spurtu 4:0 ir daugiau „break pointų“ varžovei nesuteikė.

Galingai žaidusi ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28) greičiau nei per valandą 6:1, 6:1 sutriuškino vokietę Ellą Seidel (WTA-95), o kita Ukrainos atstovė Dajana Jastremska (WTA-31) 5:7, 4:6 neatsilaikė prieš ispanę Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-48).

Danė Clara Tauson (WTA-12) netikėtai 4:6, 6:2, 3:6 pralaimėjo turkei Zeynep Sonmez (WTA-82). Pirmoje sezono dalyje puikiai žaidusi danė patyrė jau 5-ą nesėkmę per paskutinius 7 mačus, kas dar labiau sukomplikavo jos galimybes patekti į „WTA Finals“ turnyrą, kur žais tik 8 geriausios sezono tenisininkės.

Z. Sonmez tai apskritai buvo pirma karjeros pergalė prieš 20-uke esančią varžovę.

Amerikietė Jessica Pegula (WTA-7) 6:0, 6:3 nepaliko vilčių australei Ajlai Tomljanovič (WTA-94), po traumos grįžusi olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng (WTA-9) 6:3, 6:2 pranoko kolumbietę Emilianą Arango (WTA-50), o britė Emma Raducanu (WTA-32) 6:3, 6:3 susitvarkė su ispanės Cristinos Bucsos (WTA-67) pasipriešinimu.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.

