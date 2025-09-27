Osaka pralaimėjo 130-ai reitingo tenisininkei, Swiatek užtikrintai žengė tolyn „China Open“ turnyre

Netikėtai savo pasirodymą baigė buvusi pirmoji pasaulio raketė japonė Naomi Osaka (WTA-14). Pastaruoju metu gerą žaidimą demonstravusi tenisininkė 6:1, 4:6, 2:6 krito prieš Aliaksandrą Sasnovič, kuri reitinge tėra 130-a. Japonei tai buvo pirmas mačas po „US Open“ pusfinalio.
N. Osaka pusantro seto neturėjo didesnių problemų, bet tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesėkmingai užbaigė antrąjį setą, o trečiajame sete iš karto atsiliko 0:3 ir nebeatsitiesė.
Turnyro favoritė lenkė Iga Swiatek (WTA-2) startavo pergale 6:0, 6:3 prieš kinę Yuę Yuan (WTA-110). Mačas truko tik 75 minutes, o lenkė nedidelių problemų turėjo tik antrojo seto pradžioje, kai po pralaimėtos savo padavimų serijos atsiliko 0:1. Į tai I. Swiatek atsakė spurtu 4:0 ir daugiau „break pointų“ varžovei nesuteikė.
Galingai žaidusi ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28) greičiau nei per valandą 6:1, 6:1 sutriuškino vokietę Ellą Seidel (WTA-95), o kita Ukrainos atstovė Dajana Jastremska (WTA-31) 5:7, 4:6 neatsilaikė prieš ispanę Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-48).
Danė Clara Tauson (WTA-12) netikėtai 4:6, 6:2, 3:6 pralaimėjo turkei Zeynep Sonmez (WTA-82). Pirmoje sezono dalyje puikiai žaidusi danė patyrė jau 5-ą nesėkmę per paskutinius 7 mačus, kas dar labiau sukomplikavo jos galimybes patekti į „WTA Finals“ turnyrą, kur žais tik 8 geriausios sezono tenisininkės.
Z. Sonmez tai apskritai buvo pirma karjeros pergalė prieš 20-uke esančią varžovę.
Amerikietė Jessica Pegula (WTA-7) 6:0, 6:3 nepaliko vilčių australei Ajlai Tomljanovič (WTA-94), po traumos grįžusi olimpinė čempionė kinė Qinwen Zheng (WTA-9) 6:3, 6:2 pranoko kolumbietę Emilianą Arango (WTA-50), o britė Emma Raducanu (WTA-32) 6:3, 6:3 susitvarkė su ispanės Cristinos Bucsos (WTA-67) pasipriešinimu.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!