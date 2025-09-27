Lukošiūtė Egipte įveikė dar vieną favoritę ir pirmą kartą šiemet pateko į ITF moterų turnyro finalą

Lietuvė pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą ir pati perėmė iniciatyvą (1:3, 4:3). Aštuntajame geime A. Lukošiūtė pralaimėjo savo padavimų seriją (4:4), bet devintajame vėl persvėrė rezultatą (5:4), o tada savo padavimais užbaigė setą. Antrajame sete A. Lukošiūtė vos neįteikė varžovei „riestainio“, kai, pirmaudama 5:0, šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Tiesa, jau kitame geime lietuvė varžovės padavimų metu atitrūko 40:0 ir ramiai įtvirtino pergalę.
A. Lukošiūtė realizavo net 7 iš 8 turėtų „break pointų“, o varžovė – 3 iš 9. Lietuvei nesutrukdė net ir 7 dvigubos klaidos (varžovė taip suklydo 1 kartą) bei gana žemas pirmų padavimų procentas (58 prieš varžovės 92).
A. Lukošiūtė jau užsitikrino 10 WTA vienetų reitingo taškų bei 1470 JAV dolerių. Jos varžovė finale paaiškės kiek vėliau. A. Lukošiūtė sieks laimėti antrą ITF moterų vienetų turnyrą per karjerą (pirmas titulas iškovotas 2023 m.).
Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
