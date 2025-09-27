Ronaldo ir Mane įvarčiai nulėmė „Al Nassr“ pergalę prieš „Al Ittihad“

Sadio Mane sužaidus devynias minutes smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Al Nassr“ į priekį 1:0. C. Ronaldo dar pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
C. Ronaldo pelnė savo ketvirtąjį lygos įvartį šiame sezone, o bendras karjeros įvarčių kiekis jau pasiekė 946.
„Al Nassr“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi pirmoje lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Al Ittihad“ su 9 taškais alsuoja į nugarą ir žengia antras.
