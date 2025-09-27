Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ronaldo ir Mane įvarčiai nulėmė „Al Nassr“ pergalę prieš „Al Ittihad“

2025-09-27 12:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 12:18

Cristiano Ronaldo atstovaujama „Al Nassr“ komanda Saudo Arabijos Profesionalų lygoje 2:0 nugalėjo čempionų titulą ginančius „Al Ittihad“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Cristiano Ronaldo atstovaujama „Al Nassr“ komanda Saudo Arabijos Profesionalų lygoje 2:0 nugalėjo čempionų titulą ginančius „Al Ittihad“ futbolininkus.

0

Sadio Mane sužaidus devynias minutes smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Al Nassr“ į priekį 1:0. C. Ronaldo dar pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Ronaldo pelnė savo ketvirtąjį lygos įvartį šiame sezone, o bendras karjeros įvarčių kiekis jau pasiekė 946.

„Al Nassr“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi pirmoje lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Al Ittihad“ su 9 taškais alsuoja į nugarą ir žengia antras.

