FK „Panevėžys“ antrą kartą klubo istorijoje iškovojo LFF taurę

„Panevėžys“ aktyviau žaidė pirmajam kėlinyje. Puikiomis progomis pasižymėti nepasinaudojo Ariagneris Smithas. Panevėžiečiai per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 7 smūgius, kai tuo tarpu „Hegelmann“ futbolininkai – vos 1.
Ariagneris Smithas 72-ąją minutę pasitaisęs kamuolį nuostabiu smūgiu per save nuginklavo vartininką ir išvedė FK „Panevėžio“ komandą į priekį 1:0.Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Leo Ribeiro atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys sudrebino skersinį.
FK „Panevėžys“ iškovojo LFF taurę antrą kartą klubo istorijoje (2020 ir 2025 m.).
Tai buvo trečias „Hegelmann“ patirtas pralaimėjimas LFF taurės finale (2022, 2024 ir 2025 m.)
Rungtynių statistika (FK „Panevėžys“ – „Hegelmann“)
FK „Panevėžys“ triumfuoja rezultatu 1:0!
Pridedamos 4 papildomos žaidimo minutės.
A.Smithas nuostabiu smūgiu per save nuginklavo vartininką ir išvedė „Panevėžio“ komandą į priekį 1:0.
L. De Vega standartinės situacijos metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau varžovai gynėsi užtikrintai.
C. Duke'as atliko smūgį galva, tačiau pastarasis problemų vartininkui nesukėlė.
Barry Isaacas standartinės situacijos metu atliko smūgį, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Stefanas Radinovičius atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau varžovai gynėsi sėkmingai.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika (FK „Panevėžys“ – „Hegelmann“)
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
Rokas Rasimavičius atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau kamuolys atsidūrė vartininko rankose.
A. Smithas atliko smūgį į tolimąjį vartų kampą, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
Carloso Duke'o smūgiuotas kamuolys atsidūrė vartininko rankose.
L. De Vega dar kartą pakėlė kamuolį nuo kampinio gairelės, tačiau vartininkas sėkmingai išmušė kamuolį tolyn nuo savų vartų.
Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo A. Smithas, kuriam nepavyko tiksliai uždaryti komandos draugo perdavimo.
Ariagneris Smithas atsidūrė panevėžiečių dar vienos surengtos atakos smaigalyje, tačiau nukreipti kamuolio į vartus nepavyko.
Lucas De Vega pakėlė kamuolį nuo kampinio gairelės, tačiau sukurti pavojaus nepavyko.
Rungtynės prasideda!
FK „Panevėžio“ komandos startinis vienuoliktukas:
„Hegelmann“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai:
• FPRO LFF taurės finalo rungtynės tarp FK „Panevėžio“ ir „Hegelmann“ bus žaidžiamos Jonavos centriniame stadione.
• „Panevėžys“ į taurės finalą pateko įveikęs Marijampolės „Sūduvos“ barjerą. Tuo tarpu „Hegelmann“ pusfinalyje iš tolimesnių kovų eliminavo Telšių „Džiugą“.
• „Panevėžys“ po ketverių metų pertraukos vėl žais tokios reikšmės rungtynėse. Ankstesni du finalai, įvykę 2020 bei 2021 metais, susiklostė skirtingai – pirmuoju bandymu po baudinių serijos nugalėta Marijampolės „Sūduva“, antroji akistata siekiant titulo buvo įprasminta pralaimėjimu Vilniaus „Žalgiriui“.
• „Panevėžio“ gretose yra trys futbolininkai, kurie žaidė 2020 bei 2021 metų finaluose, tai – Elivelto, Ernestas Veliulis ir Justinas Januševskis. Pastarasis gynėjas taurę į viršų kėlė ir 2024-aisiais, kai atstovavo „Bangai“ bei po baudinių serijos palaužė „Hegelmann“.
• „Hegelmann“ komandai tai bus jau trečiasis kartas finale. Ten jie jau buvo 2022-aisiais ir 2024-aisiais, tačiau abu kartus patyrė pralaimėjimus ir laimėtojų medalių dar neturi.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Manau, kad tai yra svarbiausios sezono rungtynės. Tai yra finalas, jau vien patekimas į jį yra didelis pasiekimas, nes ne kasmet pavyksta tiek nužengti. Džiaugiamės, kad šiemet jau nuėjome tiek toli, dabar svarbu gerai pasiruošti ir padaryti viską, kad laimėtume taurę. Niekas nežino, kada dar galime turėti tokią progą. Dabar norime eiti į rungtynes ir jomis mėgautis, turėti geras emocijas, bet tuo pačiu suprasti ir atsakomybę. Turime atiduoti visas jėgas tiek dėl savęs kaip komandos, bet ir klubo.“
Rolandas Vrabecas, FK „Panevėžio“ komandos vyriausiasis treneris
„Emocijos kovingos, esame nusiteikę tik pergalei, nes klubui jau kaip ir reikėtų kažką laimėti. Esame nusiteikę kovingai ir eisime laimėti taurę. Šiemet taurė tikrai yra mūsų turnyras, kur mums ir sekėsi, pavyko, ką mes norėjome padaryti ir labai tikimės, kad tai pavyks padaryti ir finale. Svarbiausia, kad nepamestume galvų, darytume mažai klaidų ir sulauktume savo šansų. Jų vis tiek turėsime, o tai ir gali nulemti rungtynių baigtį.“
Vytautas Černiauskas, FK „Panevėžio“ komandos vartininkas
„Reikia koncentruotis į ateinančias rungtynes. Tai bus mums trečias kartas finale, turime jau patirties kaip klubas, kaip organizacija, aš kaip treneris. Darysime viską, kad šis kartas būtų tas. Neturi galimybės suklysti ir abi komandos tai žino. Žaidėjams tai irgi neeilinės rungtynės, tai yra ir dėl patekimo į Europą. Ar tai pridės papildomos motyvacijos? Manau, kad jie ir taip bus motyvuoti, kaip ir mes. Tai yra kova dėl trofėjaus ir čia yra svarbiausias dalykas. Pamenu save prieš pirmą finalą, prieš antrą finalą ir žinau, koks aš esu dabar. Komanda tikrai pasitiki savimi, turėjome sunkią savaitę ir manau, kad mes ją įveikėme labai gerai.“
Andrius Skerla, „Hegelmann“ komandos vyriausiasis treneris
„Grįžta toks deja vu jausmas. Privalome, turime naudoti šitą žodį, bet reikia rasti ir balansą, tikrai nesinori to deja vu jausmo patirti vėl. Sekmadienį turėjome rungtynes su „Panevėžiu“, iki jų nebuvo visiškai jokių minčių apie finalą. Nepasakyčiau, kad gyvenome tomis finalo nuotaikomis, kai pernai galbūt jau po pusfinalio būtent taip ir buvo. Dabar stengiamės rasti kiek kitokį kampą. Kiekvienos rungtynės yra skirtinga istorija, ar vakar laimėjai, ar pralaimėjai, šiandien viskas prasideda iš naujo. Visos rungtynės startuoja 0:0 ir viskas priklauso tik nuo tavęs.“
Klaudijus Upstas, „Hegelmann“ komandos kapitonas
Komandų formos:
