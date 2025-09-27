Prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis – nelengva „Žalgirio“ pergalė Klaipėdoje

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/1) savo arenoje 71:84(16:23, 17:20, 17:20, 21:21) krito prieš Kauno „Žalgirį“ (3/0).
Į pirmąsias sezono rungtynes Klaipėdoje buvo išparduoti visi bilietai.
Prieš rungtynes „Švyturio“ arenoje pagerbtas šešerius metus „Neptūnui“ atidavęs, karjerą baigęs ir prie „Žalgirio“ trenerio štabo prisijungęs Žygimantas Janavičius.
Šešis pirmuosius rungtynių taškus pelnė Laurynas Birutis, iki pirmųjų komandos taškų stovintiems „Neptūno“ gerbėjams prisėsti leido Arno Veličkos baudų metimai (11:3). Po dar vieno L.Biručio dėjimo ant lanko pakibo ir jį pakeitęs Mosesas Wrightas, tritaškiu atsakė A.Velička – 15:10. Šeimininkams dar labiau priartėjus iniciatyvos ėmėsi Edgaras Ulanovas, keturiais taškais sutvirtinęs persvarą – 23:16.
Antrąjį kėlinį gerokai sėkmingiau pradėjo „Neptūnas“ – po trijų greitų žalgiriečių pražangų dėjimu rezultatą lygino Martynas Pacevičius (23:23). Į greitą ataką bėgęs Donatas Tarolis gavo Sylvaino Francisco bloką, bet kitoje atakoje lietuviui jau pavyko pasižymėti (29:27). „Žalgiris“ netruko susigrąžinti trapią persvarą, tritaškiu ją tvirtino S.Francisco (36:31). Iki ilgosios pertraukos žalgiriečiai spėjo Nigelo Williamso-Gosso baudų metimais įgyti dviženklę persvarą – 43:33.
Po ilgosios pertraukos „Žalgirio“ pranašumą tvirtino sudėtingas Nigelo Williamso-Gosso tritaškis (51:37). „Neptūnas“ nekapituliavo, priešingai – D.Tarolis vainikavo spurtą 7:0 (44:51). Alkūne į priekį sužaidęs Jamesas Karnikas buvo nubaustas nesportine pražanga prieš Mosesą Wrightą (44:58). Ketvirčio pabaigoje ledus atakuodamas iš toli pralaužė Zane’as Watermanas – 50:63.
Pratęstą Z.Watermano spurtą dvitaškiu su pražanga nutraukė Ąžuolas Tubelis – 66:55. Ketvirtąjį kėlinį pristabdė retas incidentas – minutės pertraukėlės metu susižeidė dažnai „Neptūno“ rungtynėse pasirodantis akrobatas Osvaldas Gedrimas. Skirtumą iki dešimties apkarpė dar vienas Z.Watermano tritaškis – 64:74. Tarp komandų likus septyniems taškams dvitaškiu su pražanga pasižymėjo E.Ulanovas, o po jo tritaškio „Neptūnas“ neatsitiesė.
Itin efektyviai pasirodęs „Žalgirio“ kapitonas per 26 minutes surinko 20 taškų (4/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 9 išprovokuotas pražangas, 2 paties nuobaudas ir 32 naudingumo balus.
Abi komandos tritaškius metė prastesniu nei 20 procentų taiklumu (6/31 ir 6/30).
„Neptūno“ legionieriai buvo pasidalinę į dvi grupes – komandą patempę Rihardas Lomažas ir Z.Watermanas kartu surinko 34 naudingumo balus, strigę Jordanas Tuckeris, Harrisonas Cleary ir J.Karnikas – „minus 7“.
Abiems klubams tai buvo paskutinė repeticija prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis. Į Europos taurę grįžtantys klaipėdiečiai antradienį aplankys Vroclavo „Šlask“, „Žalgiris“ diena vėliau viešės Monake.
„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 20 (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam., 9 išpr. praž., 32 naud. bal.), Ąžuolas Tubelis 16 (0/4 tritaškių, 4 atk. kam.), Mosesas Wrightas (7 atk. kam., 4 klaidos) ir Laurynas Birutis (5 ak. kam.) po 11, Sylvainas Francisco 10 (9 rez. perd.).
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Zane'as Watermanas (5 atk. kam.) po 15, Arnas Velička (6 rez. perd., 6 klaidos, 2/7 tritaškių) ir Donatas Tarolis (5 atk. kam.) po 14, Martynas Pacevičius 9 (5 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!