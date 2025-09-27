Kalendorius
Rugsėjo 27 d.
Sportas > Krepšinis

Prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis – nelengva „Žalgirio“ pergalė Klaipėdoje

2025-09-27 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 16:20

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) susidūrė su sėkmingai startavę klubai ir nepralaimėjusiu liko tik vienas.

E.Ulanovas gausiai rinko naudingumo balus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) susidūrė su sėkmingai startavę klubai ir nepralaimėjusiu liko tik vienas.

3

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/1) savo arenoje 71:84(16:23, 17:20, 17:20, 21:21) krito prieš Kauno „Žalgirį“ (3/0).

Į pirmąsias sezono rungtynes Klaipėdoje buvo išparduoti visi bilietai.

Prieš rungtynes „Švyturio“ arenoje pagerbtas šešerius metus „Neptūnui“ atidavęs, karjerą baigęs ir prie „Žalgirio“ trenerio štabo prisijungęs Žygimantas Janavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šešis pirmuosius rungtynių taškus pelnė Laurynas Birutis, iki pirmųjų komandos taškų stovintiems „Neptūno“ gerbėjams prisėsti leido Arno Veličkos baudų metimai (11:3). Po dar vieno L.Biručio dėjimo ant lanko pakibo ir jį pakeitęs Mosesas Wrightas, tritaškiu atsakė A.Velička – 15:10. Šeimininkams dar labiau priartėjus iniciatyvos ėmėsi Edgaras Ulanovas, keturiais taškais sutvirtinęs persvarą – 23:16.

Antrąjį kėlinį gerokai sėkmingiau pradėjo „Neptūnas“ – po trijų greitų žalgiriečių pražangų dėjimu rezultatą lygino Martynas Pacevičius (23:23). Į greitą ataką bėgęs Donatas Tarolis gavo Sylvaino Francisco bloką, bet kitoje atakoje lietuviui jau pavyko pasižymėti (29:27). „Žalgiris“ netruko susigrąžinti trapią persvarą, tritaškiu ją tvirtino S.Francisco (36:31). Iki ilgosios pertraukos žalgiriečiai spėjo Nigelo Williamso-Gosso baudų metimais įgyti dviženklę persvarą – 43:33.

Po ilgosios pertraukos „Žalgirio“ pranašumą tvirtino sudėtingas Nigelo Williamso-Gosso tritaškis (51:37). „Neptūnas“ nekapituliavo, priešingai – D.Tarolis vainikavo spurtą 7:0 (44:51). Alkūne į priekį sužaidęs Jamesas Karnikas buvo nubaustas nesportine pražanga prieš Mosesą Wrightą (44:58). Ketvirčio pabaigoje ledus atakuodamas iš toli pralaužė Zane’as Watermanas – 50:63.

Pratęstą Z.Watermano spurtą dvitaškiu su pražanga nutraukė Ąžuolas Tubelis – 66:55. Ketvirtąjį kėlinį pristabdė retas incidentas – minutės pertraukėlės metu susižeidė dažnai „Neptūno“ rungtynėse pasirodantis akrobatas Osvaldas Gedrimas. Skirtumą iki dešimties apkarpė dar vienas Z.Watermano tritaškis – 64:74. Tarp komandų likus septyniems taškams dvitaškiu su pražanga pasižymėjo E.Ulanovas, o po jo tritaškio „Neptūnas“ neatsitiesė.

Itin efektyviai pasirodęs „Žalgirio“ kapitonas per 26 minutes surinko 20 taškų (4/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 9 išprovokuotas pražangas, 2 paties nuobaudas ir 32 naudingumo balus.

Abi komandos tritaškius metė prastesniu nei 20 procentų taiklumu (6/31 ir 6/30).

„Neptūno“ legionieriai buvo pasidalinę į dvi grupes – komandą patempę Rihardas Lomažas ir Z.Watermanas kartu surinko 34 naudingumo balus, strigę Jordanas Tuckeris, Harrisonas Cleary ir J.Karnikas – „minus 7“.

Abiems klubams tai buvo paskutinė repeticija prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis. Į Europos taurę grįžtantys klaipėdiečiai antradienį aplankys Vroclavo „Šlask“, „Žalgiris“ diena vėliau viešės Monake.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 20 (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam., 9 išpr. praž., 32 naud. bal.), Ąžuolas Tubelis 16 (0/4 tritaškių, 4 atk. kam.), Mosesas Wrightas (7 atk. kam., 4 klaidos) ir Laurynas Birutis (5 ak. kam.) po 11, Sylvainas Francisco 10 (9 rez. perd.).

„Neptūnas“: Rihardas Lomažas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Zane'as Watermanas (5 atk. kam.) po 15, Arnas Velička (6 rez. perd., 6 klaidos, 2/7 tritaškių) ir Donatas Tarolis (5 atk. kam.) po 14, Martynas Pacevičius 9 (5 atk. kam.).

