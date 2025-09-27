A.Velička apie aplinkos dėmesį: esu labiau užsigrūdinęs ir tai nelabai sukelia emocijų

Tai – Klaipėdos „Neptūnas“ ir Kauno „Žalgiris“. Abu klubai kitą savaitę startuos tarptautiniuose turnyruose. Tačiau prieš tai Lietuvos didmiesčių ekipos patestuos viena kitą „Švyturio“ arenoje.
Panašu, jog įžaidėjas į uostamiestį atsivežė Europos čempionate pasikinkytą sėkmę. LKL starte kaunietis skaudžiai ir įvairiapusiškai baudė Panevėžio „Lietkabelį“ – į oponentų krepšį jis sumetė 19 taškų (3/4 dvit., 4/6 trit., 1/2 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 kamuolius, 4 kartus perėmė kamuolį ir sukaupė 31 naudingumo balą.
25-erių lietuvis teigia, jog į dabartinį lygį pakelti pasitikėjimą savo jėgomis jam padėjo praėjęs sezonas Vokietijoje, kurioje Braunšveigo „Lowen“ atstovavęs gynėjas tapo raktine žaidimo dalimi.
Sėkmingai pasirodęs ir Senojo žemyno pirmenybėse, A. Velička dabar aukštumų siekia jau su Klaipėdos klubu, kuriame jį likimas ir vėl suvedė su Gediminu Petrausku – treneriu, dabartinį „Neptūno“ aikštės generolą treniravusiu Lietuvos jaunimo rinktinėse, su kuriomis pavyko iškovoti net tris medalius.
Vietinio čempionato apdovanojimus, Klaipėdoje neregėtus jau šešerius metus, ir vėl jėgas suvienijęs žaidėjo bei trenerio duetas bandys sugrąžinti ir į „Neptūną“.
Apie sezono startą, darbą su jaunimo krepšinyje jį treniravusiu specialistu, aplinkines kalbas, tobulėjimą ir akistatą su Lietuvos čempionais – A. Veličkos interviu su LKL.lt.
– Sezonas dar tik startuoja, bet įsimintino Europos čempionato įspūdžiai turbūt po truputį blėsta. Kaip jautiesi pradėjęs naują karjeros etapą Klaipėdoje? – LKL.lt paklausė A. Veličkos.
– Komanda pasiruošimą pradėjo anksčiau, yra mėnesį kartu. Sužaidėme keletą draugiškų rungtynių, turėjome savaitę treniruočių ir žaidėme. Toks gana pagreitintas procesas mums su Lomažu, kai turime įsilieti sezono starte, komandai įsibėgėjus. Kelias savaites bandome prisivyti komandą, suprasti geriau vieni kitus ir tiesiog pradėti tą bendrą žygį su komanda, susipažinti šiek tiek su žaidėjais, tiek ko treneriai iš mūsų nori, įsilieti į komandą ir rodyti gerus rezultatus.
– Įsilieti į komandos schemas – viena, tačiau ne mažiau svarbu rasti vietą rūbinėje ir jos kasdienybėje. Su kokia atmosfera tave pasitiko „Neptūno“ rūbinė ir ar nekilo sunkumų greitai rasti bendrą kalbą su komandos draugais?
– Rūbinė labai gera, tikrai daug gerų vyrukų. Visi sutaria, pajuokauja, palaiko tą gerą, draugišką ir malonią atmosferą. Tikrai nebuvo sunku, pažįstu nemažai žmonių, esu žaidęs su jais prieš tai, su dauguma lietuvių. Užsieniečiai irgi geri vyrukai, tai viskas kaip ir liuks.
– Esi kaunietis, Lietuvoje žaidei ir Vilniuje, Panevėžyje, Prienuose. Kokį įspūdį kol kas palieka Klaipėda?
– Klaipėda –geras, gražus miestas. Dabar, kai dar geras oras, čia tikrai smagu. Gyvenu centre, tad yra gražus vaizdas per langą. Jūra irgi šalia. Pirmąsyk žaidžiu šalia jūros, tai buvau pora kartų jau nuėjęs. Tikrai smagi atmosfera ir smagu būti čia.
– Sezono starte – įspūdingas komandos ir tavo asmeninis pasirodymas Panevėžyje, pergalė prieš kitą Europos taurės klubą. Ar pačiam buvo netikėta, kad tiek tu, tiek komanda taip užtikrintai sužaidėte ir iš esmės kontroliavote rungtynes?
– Buvo tas, kad mes tik savaitę treniravomės. Dar ne pilnai visi susižaidę, dar nelabai pajautę pačių detalių. Dar tik pati pradžia buvo. Gal nebuvome pilnai užtikrinti, kaip atrodysime, kaip komanda. Bet buvo gera energija, geras užsivedimas iš visų. Gerai gynėmės, išmušėme juos iš jų derinių ir dėl to tiesiog buvo lengviau užduoti tą gerą vaizdą visam sezonui. Tiesiog puolimas atėjo savaime, kai gynėmės gerai ir pradėjome nuo to.
– Po Europos čempionato neretai kalbama apie žaidybinę duobelę dėl fizinio ciklo ir praėjusio piko. Ar tikiesi jos išvengti ir apskritai – ar tai įmanoma?
– Žiūrėsime. Dabar sunku pasakyti, nes pirmąsyk buvau Europos čempionate, buvo ilgas pasiruošimas. Svarbiausia išvengti traumų, kas iš to nuovargio ateina. Dabar koncentruojamės į „Neptūną“. Čempionatas buvo geras pasiruošimas sezonui, nes kiti gal daugiau ilsėjosi. Mes palaikėme tą formą ir tikrai stipriai treniravomės. Manau, esame užsikrovę ir dabar tiesiog reikia palaikyti formą ir stengtis išvengti traumų.
– Panašioje situacijoje yra ir komandos draugas Rihardas Lomažas, su kuriuo jus sieja tas įspūdingas Europos čempionato aštunfinalis. Šis žaidėjas taip pat mėgsta žaisti su kamuoliu, panašu, jog turi charakterį. Kaip pavyksta kurti tandemą su juo?
– Manau, kad viskas gerai. Nebuvo kažkokių sunkumų su juo, nes jis supranta krepšinį, turi gerą intelektą. Tikrai ne tik pats renka taškus, bet gali ir žaisti pikenrolus, kurti kitiems. Manau, kad kuo daugiau kūrėjų aikštelėje, kuo daugiau gali žaidėjų padaryti geresniais, tuo žaidimas lengvesnis. Sezonui įsibėgėjant pajausime vienas kitą ir tikrai bus smagu žaisti, turėsime daug ginklų.
– Su vyr. treneriu Gediminu Petrausku jus sieja jaunimo rinktinių praeitis, tą patį galima pasakyti ir apie Vitalijų Kozį. Koks jausmas grįžti pas trenerį, kuris tomis vasaromis tau patikėdavo komandos vadeles ir vedė į medalius?
– Tikrai smagu vėl būti vienoje komandoje ir tas ryšys jaučiasi. Nereikia prisitaikyti prie trenerio, vis nėra kažkas naujo. Tas yra tikrai smagu. Smagu ir dėl pačio trenerio, kad gavo šansą aukštesniame lygyje, Europos taurės komandoje. Smagu ir dėl Vitalijaus, nes ir su juo nuo pačių pradžių buvome tose rinktinėse ir geras santykis visą laiką išliko. Smagu būti vėl kartu. Džiaugiuosi tiek dėl trenerio, tiek dėl Vitalijaus, kad esame šiandien komandoje. Dabar ir vėl galime bandyti siekti tų medalių ir gerų rezultatų, kaip buvo jaunimo krepšinyje.
– Ar, lyginant su jaunimo krepšinio laikais, treneris labai pasikeitė?
– Dabar sunku pasakyt. Aš manau, kad aš daugiau pasikeitęs nei treneris, bet su treneriu tikrai yra geras ryšys ir visada smagu su juo dirbti. Bendravimas išlikęs. Kaip ir minėjau, gal aš labiau pasikeitęs, gal treneriui yra kitaip dirbti su manimi. Aš galiu kažkiek daugiau duoti – tiek puolime, tiek gynyboje. Tas žmogiškas ryšys yra labai geras ir smagu su juo bendrauti.
– O kuo pasikeitei pats?
– Kai buvau 18-os metų, buvo daug dalykų, kuriuos dabar galiu atlikti geriau. Dabar lengviau ir su treneriu bendrauti, suprasti, ko jis iš manęs nori, išpildyti, ko jis prašo.
– Po Europos čempionato ir pirmųjų rungtynių girdėti kalbos, kad sezono Klaipėdoje gali ir neužbaigti – jei atsirastų geresnis pasiūlymas. Kaip į tai žiūri – ar matai save „Neptūne“ visą sezoną, ar pripažįsti, jog yra pasiūlymų, kurių neatsisakoma?
– Dabar jau daug galima šnekėti, bet nenoriu apie tai galvoti. Noriu tiesiog koncentruotis į mūsų komandą. Esu „Neptūne“ ir noriu pasiekti kuo daugiau pergalių, demonstruoti gerą krepšinį ir žaisti už Klaipėdą. Dabar tokia situacija ir tiesiog džiaugiuosi joje būdamas.
– Pastaruoju metu dėmesys tau išaugęs – paminėjimų žiniasklaidoje, viešojoje erdvėje daugėja. Kaip sekasi tvarkytis su šiuo triukšmu?
– Manau, kad aš jau praėjęs ir pro tokias situacijas, kai apie mane gerai šneka, ir kai šneka blogai. Per tuos metus esu daugiau užsigrūdinęs ir tai nelabai sukelia emocijų. Tiesiog žinau, kaip būna abiejose pusėse – kai gerai šneka ar kai blogai šneka. Tas nesukelia daug sunkumų.
– Atrodo, kad pavyksta išsigryninti savo vaidmenį, o jaunimo krepšinyje tau pieštos prognozes pasiveja po praeitų banguotų etapų. Ar pasitikėjimas savimi dabar yra aukščiausiame taške?
– Aš turėjau gerų sezonų ir gerų atkarpų. Yra buvę ir blogesnių, buvo bangavimo. Gal dabar stengiuosi išlaikyti tą pastovumą. Tie etapai skirtingose šalyse mane paruošė momentui, kai gavau gerą galimybę ir ją išnaudojau. Visi tie metai buvo pasiruošimas – tiek psichologinis, tiek įgūdžių prasme. Tiesiog turiu daug situacijų, kurias sprendžiu ir galiu pasirodyti aukštesniame lygyje.
Manau, kad tai prasidėjo praeitame sezone. Turėjau labai gerą sezoną su Braunšveigo komanda, daug pasiekėme. Buvome treti reguliariame sezone, tai buvo geriausias klubo pasirodymas per 20 metų. Buvau lyderis ir tikrai daug žaidžiau su kamuoliu. Žaidžiau gale, svarbiausiais momentais. Tas paruošė geram pasirodymui su rinktine. Dabar tiesiog bandau pasiimti patirtį, judėti į priekį ir pritaikyti ateinančiose rungtynėse.
– Akivaizdu, kad išaugo pasitikėjimas tritaškiu (pirmosiose rungtynėse A. Velička realizavo 4 iš 6 tolimų metimų – aut.). Anksčiau dažnai tai buvo išskiriama kaip tobulintina vieta. Ką pasakytum varžovams, kurie prieš tave gintis renkasi eidami pro užtvaros apačią?
– Pasakyti nieko nereikia – man dar geriau (juokiasi). Daug dirbau per tuos visus metus. Visą laiką bandžiau tobulėti ir ieškoti, kaip kuo veiksmingiau pataikyti ir tobulinti savo techniką, surasti, kas man veikia. Tai tiesiog daug dirbau, testavau ir dabar, galvoju, to rezultatai matosi.
– Šeštadienį laukia dvikova su Eurolygos startui besiruošiančiu „Žalgiriu“. Kiek tokios rungtynės ir išbandymai tave motyvuoja?
– Kol kas čia sunkiausias išbandymas. Visada lauki tų geriausių rungtynių prieš geriausius oponentus. Tikrai bus įdomu ir smagu pasitikrinti prieš Eurolygos komandą ir pažiūrėti, kur mes dabar esame su „Neptūnu“, ties kuo reikia dirbti daugiau. Geras išbandymas, pasižiūrėsime, ko mes verti.
– Tai bus pirmosios oficialios jūsų namų rungtynės. „Vakarų bangos“ palaikymo sulaukėte Panevėžyje, o dabar, panašu, kauniečių sirgalių Klaipėdoje nebus, tad dominuos vietiniai sirgaliai. Kaip nuteikia šie faktai?
– Tikrai smagu dėl Klaipėdos. Kaip ir sirgaliai kalba, jie nemažai metų laukė tos geros komandos ir europinio turnyro. Žmonėms smagu. Tikimės jų nenuvilti ir rodyti gerą krepšinį viso sezono metu. Norime džiuginti juos pergalėmis ir geru žaidimu.
– Kokią įspūdį paliko „Žalgirio“ pirmieji mačai šiame sezone?
– Žiūrėjau jų rungtynes, vaizdas nuo praeito sezono pasikeitęs. Visai naujas trenerių štabas, nauji žaidėjai. Esu žaidęs tiek pas Mantą Šernių, tiek pas Tomą Masiulį. Yra kažkiek panašių derinių, kiek aš atsimenu iš tų laikų. Gal tas palengvina, kad žinau trenerius iš praeities. Jie yra gera komanda. Turi daug gerų žaidėjų. Jų sistema, manau, veiks. Tiesiog reikia bandyti ją kažkaip stabdyti. Žiūrėsime, kaip seksis.
– Jums tai – taip pat paskutinė repeticija prieš Europos taurę. Kur labiausiai norisi žengti į priekį per 40 minučių su „Žalgiriu“, kai netrukus prasidės dar ir tarptautinis turnyras?
– Dabar orientuojamės tik į „Žalgirį“, o po to žiūrėsime. Europos taurėje žaisti yra įdomu man pačiam, nes dar nesu bandęs šio turnyro. Bet dabar koncentruojamės į „Žalgirį“. Manau, turime gerinti visus aspektus, nes dabar dar tik dvi savaitės, kaip esame visa komanda. Susirinkus reikia šlifuoti daug dalykų ir dirbti ties jais.
