Eimantas Stanionis svajonę įgyvendino dominavęs prieš Pietų Afrikos kovotoją, Avlasevičiaus koją „atjungęs“ Serbijos kovotojas – UTMA čempionas, įspūdingai atakavęs Dirkstys greičiau nei per minutę nokautavo Kanišauską

Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės. E. Stanionis visus 10 raundų dominavo, nebuvo stipriau sužeistas ir iškovojo užtikrintą pergalę.
„Treniravausi sunkiai, labai sunkiai dirbau. Manau, kad persitreniravau, kartais per daug savęs atiduodu. Bet, pasakysiu, labai tragiškai šiandien boksavausi. 2-3 metus tie mano kalneliai.. Buvo sunkus etapas ir gyvenime, ir buvau metęs tą boksą 3-4 kartus. Ir dabar einu į bokso salę „ant klaustuko“ ir galvoju, ar dar myliu tą sporto šaką, ar nebemyliu. Labai sunku. Čia buvo mano svajonė – sukovoti „Žalgirio“ arenoje prieš visus“, – susigraudinęs sakė E. Stanionis.
Netrukus E. Stanionis pratęsė savo kalbą ir sulaukė audringų sirgalių skanduočių.
„Pirmiausia noriu pasakyti, kad myliu savo šalį.. Vau, vau.., – į sirgalių skanduojamą jo vardą reagavo E. Stanionis. – Ką aš galiu pasakyti? Jeigu atvirai, mačiau buvo daug renginių, bet nesu matęs tokio palaikymo. Kaip ir sakiau, kaip ir sakau – labai myliu jus, ir tuos, kurie palaiko, ir tuos, kurie nepalaiko. Aš labai myliu savo miestą, norėjau išpildyti savo svajonę. Noriu padėkoti savo mamai, už tai, ką ji padarė, noriu padėkoti savo žmonai, kuri rūpinasi mano mažąją, kol aš treniruojuosi ir stengiuosi. Ačiū treneriui, kuris visą laiką šalia. Mes – komanda, nors ir išvykau į Ameriką, bet visada sakiau, kad kažkokiu laikotarpiu vis tiek aš jus atsivešiu ir būsime kartu. Dabar esame čia – Kaune, tai buvo mūsų abiejų svajonė. Ačiū rėmėjams, kurie prisidedate prie sporto, žiūrovams, kurie perka bilietą. Be jūsų nebūtų mūsų, ačiū jums.“
Prieš pagrindinę vakaro kovą žiūrovai išvydo ir dvi kovas dėl UTMA čempionų titulų. Svorio kategorijoje iki 63,5 kg čempiono diržą iškovojo Dovydas Levickis (6-1 UTMA), kuris ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų nugalėjo Artūrą Brižinską (6-3 UTMA) ir tapo UTMA čempionu. D. Levickiui pergalę garantavo žemi kojų spyriai, po kurių A. Brižinsko koja buvo itin sužeista.
Čempiono titulą iškovojo serbas Nikola Cvetkovičius (2-0 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 75 kg spyriais į koją ketvirtajame raunde nugalėjo Raimondą Avlasevičių (3-1-1). Nors R. Avlasevičius pirmuosius tris raundus laimėjo, tačiau galiausiai jo koja nebeatlaikė ir R. Avlasevičius skubiai ir su pagalba paliko ringą.
E. Stanionis švenčia pergale vieningu teisėjų sprendimu (99-91, 100-90, 99-91)!
E. Stanionis kovos pabaigoje labai norėjo pasiųsti varžovą ant ringo grindų, tačiau net ir stipriausius smūgius J. Makhense atlaikė ir užbaigė kovą nekrisdamas į nokdauną.
E. Stanionis toliau dominuoja ir atlieka didžiulį kiekį smūgių.
Kovoje niekas nesikeičia – E. Stanionis toliau spaudžia ir atlieka daugybę smūgių, tuo tarpu J. Makhense keičia kampus ir stengiasi gintis.
E. Stanionis toliau atlieka kur kas daugiau smūgių, pataiko akcentuotus smūgius į galvą, tačiau J. Makhense juos puikiai sugeria ir nors pats retai pataiko, bet sėkmingai laikosi ant kojų.
Dar viename raunde E. Stanionis rodo savo pranašumą, tuo tarpu J. Makhense daugiau ginasi, nei atakuoja.
Nepaisant to, kad E. Stanionis toliau aktyviai spaudžia varžovą, tačiau J. Makhense vis dar nėra lengvai pralaužiamas.
E. Stanionis puikiai spaudžia J. Makhense prie ringo virvių ir turėjo turbūt geriausią raundą iki šiol. Jis ne kartą pramušė varžovo gynybą ir pataikė daug akcentuotų smūgių, tačiau J. Makhense kol kas dar laikosi.
E. Stanionis nuo pat raundo pradžios tęsė savo spaudimą, atakavo korpusą, o tai lėmė, kad J. Makhense gynyba suprastėjo. E. Stanionis po tokių atakų pataikė ir labai pavojingą smūgį iš apačios.
Antrojo raundo pradžioje E. Stanionis rasdavo dar daugiau kelių pro J. Makhense gynybą ir sugebėjo atlikti ne vieną akcentuotą smūgį. Pietų Afrikos kovotojui tekdavo dažniau užsidaryti gynyboje, o tuo metu E. Stanionis atakuodavo į korpusą. Raundo pabaigoje J. Makhense po E. Stanionio smūgių į korpusą vis daugiau atverdavo galvą, o tai leido lietuviui pataikyti ir keletą akcentuotų smūgių.
E. Stanionis nuo pirmų sekundžių perėmė pirmojo numerio vaidmenį ir spaudė varžovą link ringo virvių. E. Stanionis kelis sykius sėkmingai pramušė į varžovo korpusą, tuo tarpu E. Stanionis sėkmingai gynėsi nuo J. Makhense smūgių. J. Makhense judėjo iš kampo į kampą, o raundo pabaigoje E. Stanionis pataikė ir pirmuosius akcentuotus smūgius į varžovo galvą.
Eimantas Stanionis žengė į ringą!
Kai kovotojai jau buvo ringe, turėjo nuskambėti Lietuvos ir Pietų Afrikos himnai, tačiau dėl techninių kliūčių arenoje buvo tyla, o sirgaliai skandavo Eimanto vardą. Po keletos minučių tylos pavyko paleisti Pietų Afrikos himną, o tada nuskambėjo ir Lietuvos himnas.
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg),
„Kaunas, norit, kad grįščiau? Sulauksit!“, – paskelbė Egidijus Kavaliauskas, kuris pasirodys lapkričio 18-ą dieną Kaune!
Pirmajame raunde abu kovotojai keitėsi smūgiais ir nei vienas iš jų neįgavo didesnio pranašumo. R. Avlasevičius stengėsi dirbti pirmuoju numeriu ir dažnai atakuodavo varžovo korpusą. Nors pirmuosius tris raundus R. Avlasevičius pagal teisėjus laimėjo, tačiau ketvirtajame jo koja buvo taip atmušta, kad po vieno iš smūgių lietuvis krito ant ringo grindų ir nebegalėjo tęsti kovos, o N. Cvetkovičius tapo naujuoju UTMA čempionu.
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1)
Tai kova dėl R. Avlasevičiui priklausančio UTMA čempiono diržo.
Kova prasidėjo be jokios žvalgybos – N. Kanišauskas tiesė ranką sumušti pirštinėmis prieš kovą, tačiau D. Dirkstys iš karto puolė varžovą. Netrukus kovotojai susikibo ir kova buvo perkelta į ringo vidurį. D. Dirkstys nieko nelaukdamas vėl puolė N. Kanišauską, atliko labai tikslius ir stiprius smūgius, o N. Kanišauskas pradėjo „plaukti“ ir kova buvo nutraukta!
D. Dirkstys pergalę šventė greičiau nei per minutę!
„Viskas pagal planą. Be Dievo negalėčiau niekur būti, ačiū jam. Jis davė viską – šeimą, sveikatą, galimybes. Nebus jokių „after party“. Miegot, į bažnyčią ir vėl į treniruotes. Nematau čia kaip didelės pergalės, tai tik vienas laimėjimas ir viskas. Noriu judėti toliau, noriu paimti pasaulį ir atiduoti likusią karjerą sportui. Noriu sunkiai dirbti ir įeiti į istoriją“, – po kovos kalbėjo D. Dirkstys.
Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA)
Antrajame raunde D. Levickis smūgiu dešine sugebėjo pasiųsti A. Brižinską į pirmą nokdauną. Nors toliau kova tęsėsi aktyviai iš abiejų pusių, tačiau D. Levickis buvo pranašesnis, dažniau sėkmingai atakuodavo klinče, o raundo pabaigoje po smūgio į priekinę koją A. Brižinskas susmuko ant žemės ir buvo skaičiuojamas antrasis nokdaunas.
Visgi po poilsio minučių A. Brižinskas gana sėkmingai tęsė dvikovą, nors jo priekinės kojos blauzda buvo itin paraudusi. Likus 30 sek. iki trečiojo raundo pabaigos, po D. Levickio dar vieno žemo spyrio, A. Brižinskas vėl klupo ant grindų. Nepaisant jau trečiojo nokdauno, raundą A. Brižinskas užbaigė įspūdingai – atliko smūgių krušą ir D. Levickis taip pat patyrė pirmąjį nokdauną.
Ketvirtajame raunde A. Brižinskas nepasidavė ir toliau stengėsi aktyviai pulti varžovą, tačiau likus minutei iki raundo pabaigos, D. Levickis vėl pataikė į sužeistą varžovo blauzdą, A. Brižinskas dar kartą krito ant žemės ir pasiekus ketvirtą nokdauną, D. Levickis buvo paskelbtas nugalėtoju ir naujuoju UTMA čempionu!
„Tikrai galvojau, kad esu nusipelnęs šio diržo. Visą vasarą paaukojau, kad kuo geriau pasiruoščiau šiai kovai. Blauzda buvo plane, nes negalėjau keistis smūgiais, kadangi čia – MMA pirštinės“, – sakė D. Levickis.
Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-2 UTMA)
Ši kova vyks dėl UTMA svorio kategorijos iki 63,5 kg čempiono diržo.
Kova prasidėjo apsikeičiant žemais kojų spyriais, kol po 20 sek. A. Kalasiūnas atliko smūgį į veidą, o D. Danyla slystelėjo ir parkrito. Pratęsus kovą jau D. Danyla atakavo ir A. Kalasiūnas taip pat slydo ir parkrito, tačiau nei vienu, nei kitu atveju tai nebuvo nokdaunai.
Antrajame raunde praėjus minutei nuo jo pradžios D. Danyla įspūdingu smūgiu galine ranka pasiuntė A. Kalasiūną į nokdauną. Nors A. Kalasiūnas dar atsikėlė, tačiau netrukus jis krito į dar vieną nokdauną.
Po dviejų nokdaunų A. Kalasiūnas vėl kėlėsi, bet D. Danyla užspaudė A. Kalasiūną į kampą ir paleido tikslių smūgių krušą, po kurios teisėjas nutraukė kovą.
„Tas žvėris nebuvo niekur dingęs, tik viena klaida. Čia – mano žaidimas. Visi laurai treneriui – atidirbta iki negaliu. Neplanavau anksčiau laiko baigti kovos, bet viską ką darėme – pasiteisino“, – sakė D. Danyla.
Po interviu buvo pranešta, kad už įspūdingą pergalę D. Danyla gavo 1 tūkst. eurų premiją.
Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA)
D. Jemeljanovas labai aktyviai pradėjo kovą ir itin anksti I. Gocmenui atsivėrė kirstinė žaizda bei kova trumpam buvo sustabdyta norint suteikti turkui medicininę pagalbą. Itin lygioje kovoje abu jos dalyviai turėjo savo momentų. Trečiajame raunde I. Gocmenas užpuolė galingais smūgiais D. Jemeljanovą ir po smūgių keliu D. Jemeljanovas krito į nokdauną. Netrukus kova buvo pratęsta, tačiau I. Gocmenas smūgiu į korpusą dar kartą pasiuntė D. Jemeljanovą ant žemės, jis išspjovė kapą ir nebeatsistojo, o kova buvo nutraukta.
„Aš nesu jūsų priešas, nors jūs mane ir nušvilpėte. Aš gyvenu Kaune jau du metus. Dabar – tai tik pradžia, aš UTMA nugalėsiu visus. Kaip? Pamatysite!, – po pergalės sakė I. Gocmenas. – Nesvarbu, kiek kilogramų, kas toks ir kada, aš nugalėsiu visus.“
Prasideda pagrindinės vakaro kovos.
Isa Gocmenas (81,6 kg, 0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Dabar trumpa pertrauka, o netrukus prasidės pagrindinės vakaro kovos.
D. Rimkus nuo pat kovos pradžios buvo tikslesnis, o praėjus maždaug 2 minutėms nuo kovos pradžios, D. Rimkus sugenėjo pataikyti į korpusą ir D. Matiukov krito ant žemės bei buvo skaičiuojamas nokdaunas. D. Rimkus toliau spaudė D. Matiukov ir dirbo pirmuoju numeriu.
Antrajame raunde D. Rimkus tęsė tas pačias atakas, tuo tarpu D. Matiukov nepademonstravo aktyvesnių veiksmų ir buvo pasyvesnis nei D. Rimkus.
Trečią raundą D. Matiukov pradėjo savo geriausiais smūgiais šioje kovoje ir nors D. Rimkus toliau stengėsi spausti varžovą, bet D. Matiukov turėjo geriausią raundą iš visų trijų. Visgi to neužteko ir D. Rimkus šventė pergalę teisėjų sprendimu.
„Gal patiko Mino?, – apie švilpimus prieš kovą ir plojimus po kovos kalbėjo D. Rimkus. Norėjau padėkoti „Sparta Gym“, kad gerai paruošė Matiukov, vis dėlto daro gerus dalykus „Sparta“. Noriu padėkoti rėmėjams, pakviesti visus į klubą po turnyro ir ačiū, kad perkate bilietus. Gero renginio, visiems ačiū!“, – kalbėjo D. Rimkus.
