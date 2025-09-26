Atskleistas „Partizan“ biudžetas

„Mozzart Sport“ praneša, kad juodai balti šį sezoną disponuos 27 milijonais eurų. Tai – rekordiniai klubo pinigai istorijoje.
„Tokių klubų kaip Tel Avivo „Hapoel“, Dubajaus „Dubai“ ar Valensijos „Valencia“ atvykimas į Eurolygą sutrikdė rinką ir šiuo metu yra sunku rasti žaidėjų. Priėmėme strateginį sprendimą padidinti biudžetą 35 procentais“, – sakė „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius.
