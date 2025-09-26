Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Atskleistas „Partizan“ biudžetas

2025-09-26 23:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 23:42

Ne viena Eurolygos komanda atskleidė savo šio sezono finansus, tai padarė ir Belgrado „Partizan“.

„Partizan“ biudžetas yra rekordinis

0

„Mozzart Sport“ praneša, kad juodai balti šį sezoną disponuos 27 milijonais eurų. Tai – rekordiniai klubo pinigai istorijoje.

„Tokių klubų kaip Tel Avivo „Hapoel“, Dubajaus „Dubai“ ar Valensijos „Valencia“ atvykimas į Eurolygą sutrikdė rinką ir šiuo metu yra sunku rasti žaidėjų. Priėmėme strateginį sprendimą padidinti biudžetą 35 procentais“, – sakė „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius.

