Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

I.Canaanas patyrė rimtą kelio traumą

2025-09-27 08:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 08:21

Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje – prastos nuotaikos. Pasirodė, kad rungtynėse su Dubajaus klubu traumą patyręs Isaiah Canaanas ilgai nežais.

I.Canaanas ilgai nežais (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje – prastos nuotaikos. Pasirodė, kad rungtynėse su Dubajaus klubu traumą patyręs Isaiah Canaanas ilgai nežais.

REKLAMA
0

Klubas oficialiai patvirtino, kad jis patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio traumą. Daugiau informacijos apie laikotarpį, kurį I.Canaanas nežais, bus pateikta vėliau.

Praeitą sezoną Eurolygoje 34 metų 183 cm ūgio gynėjas per 21 minutę pelnė 10 taškų, atkovojo 1,5 kamuolio, atliko 1,3 perdavimo ir rinko 6,7 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų