I.Canaanas patyrė rimtą kelio traumą

Klubas oficialiai patvirtino, kad jis patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio traumą. Daugiau informacijos apie laikotarpį, kurį I.Canaanas nežais, bus pateikta vėliau.
Praeitą sezoną Eurolygoje 34 metų 183 cm ūgio gynėjas per 21 minutę pelnė 10 taškų, atkovojo 1,5 kamuolio, atliko 1,3 perdavimo ir rinko 6,7 naudingumo balo.
Isaiah Canaan forced out of VTB Supercup clash after knee issue😳— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 25, 2025
Get well soon Isaiah Canaan 🙏
Via: @SportalSrbija #basketballmaniacs #basketball #crvena #zvezda #olympiacosbc #paobc #euroleague #serbia pic.twitter.com/x4oTFRW98S
