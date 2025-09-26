Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Paaiškėjo, kiek G.Armani skyrė paramos Milano klubui

2025-09-26 13:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 13:11

Anapilin neseniai iškeliavęs Giorgio Armani buvo itin dosnus per savo erą, kai jam priklausė Milano „EA7 Emporio Armani" klubas.

G.Armani pinigų klubui negailėjo (Scanpix nuotr.)

Anapilin neseniai iškeliavęs Giorgio Armani buvo itin dosnus per savo erą, kai jam priklausė Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas.

„Sport Finanza“ paskelbė, kad mados namų įkūrėjas ir savininkas nuo 2008 metų į Milano krepšinio komandą investavo 226 milijonus eurų. 35,3 mln. eurų buvo išmokėti grynais, o 226 mln. skirti kaip parama.

G.Armani parama sudarė 48,3 proc. viso „EA7 Emporio Armani“ biudžeto. Po G.Armani mirties„EA7 Emporio Armani“ ir toliau sulauks dosnaus rėmimo.

