Paaiškėjo, kiek G.Armani skyrė paramos Milano klubui

„Sport Finanza“ paskelbė, kad mados namų įkūrėjas ir savininkas nuo 2008 metų į Milano krepšinio komandą investavo 226 milijonus eurų. 35,3 mln. eurų buvo išmokėti grynais, o 226 mln. skirti kaip parama.
G.Armani parama sudarė 48,3 proc. viso „EA7 Emporio Armani“ biudžeto. Po G.Armani mirties„EA7 Emporio Armani“ ir toliau sulauks dosnaus rėmimo.
