Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Maccabi“ krito Izraelio taurės pusfinalyje

2025-09-26 16:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 16:48

Pernai iškovotos Izraelio taurės apginti nepavyko Tel Avivo „Maccabi“ klubui.

L.Walkeris pergalės nenukalė

Pernai iškovotos Izraelio taurės apginti nepavyko Tel Avivo „Maccabi“ klubui.

REKLAMA
0

Odedo Kattasho auklėtiniai Holone vykusiame pusfinalyje krito prieš Jeruzalės „Hapoel“ 69:79 (19:23, 12:18, 17:18, 21:20).

16 taškų Eurolygos klubui pelnė Jimmy Clarkas (6/9 dvitaškių, 6 atk. kam.), 12 – buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris (2/8 tritaškių), 10 – Tamiras Blattas (3/9 tritaškių).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams 22 taškus surinko Jaredas Harperis (3/8 tritaškių, 6 rez. perd., 4 klaidos), 16 – Khadeenas Carringtonas (3/4 tritaškių, 4 rez. perd., 5 klaidos), po 8 – Justinas Smithas (5 atk. kam.), Anthony Lambas (7 atk. kam.) ir Josiah-Jordanas Jamesas.

„Maccabi“ taurę buvo iškovoję keturiais iš penkių pastarųjų bandymų – 2023-aisiais į klubo dominavimą įsiterpė būtent Jeruzalės klubas.

Kitame pusfinalyje susigrums Tel Avivo „Hapoel“ ir Gan Nero „Hapoel“. Finalas Holone numatytas spalio 5-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų