„Maccabi“ krito Izraelio taurės pusfinalyje

Odedo Kattasho auklėtiniai Holone vykusiame pusfinalyje krito prieš Jeruzalės „Hapoel“ – 69:79 (19:23, 12:18, 17:18, 21:20).
16 taškų Eurolygos klubui pelnė Jimmy Clarkas (6/9 dvitaškių, 6 atk. kam.), 12 – buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris (2/8 tritaškių), 10 – Tamiras Blattas (3/9 tritaškių).
Nugalėtojams 22 taškus surinko Jaredas Harperis (3/8 tritaškių, 6 rez. perd., 4 klaidos), 16 – Khadeenas Carringtonas (3/4 tritaškių, 4 rez. perd., 5 klaidos), po 8 – Justinas Smithas (5 atk. kam.), Anthony Lambas (7 atk. kam.) ir Josiah-Jordanas Jamesas.
„Maccabi“ taurę buvo iškovoję keturiais iš penkių pastarųjų bandymų – 2023-aisiais į klubo dominavimą įsiterpė būtent Jeruzalės klubas.
Kitame pusfinalyje susigrums Tel Avivo „Hapoel“ ir Gan Nero „Hapoel“. Finalas Holone numatytas spalio 5-ąją.
