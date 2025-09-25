J.Nunezui prireiks dar vienos operacijos

21 metų gynėjui kovo mėnesį jau buvo atlikta menisko operacija, tačiau dėl uždegiminės reakcijos kelis bus operuojamas dar kartą.
Praėjusiame sezone J.Nunezas Eurolygoje per 16 minučių pelnė po 5 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 7,3 naudingumo balo.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 25, 2025
𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 se sotmetrà a una revisió artroscòpica del genoll dret.
Després del seu retorn a la dinàmica de l’equip, el jugador va presentar una reacció inflamatòria al genoll dret, intervingut per una ruptura del menisc extern l’11… pic.twitter.com/5my7NwKV64
