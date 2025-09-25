Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

J.Nunezui prireiks dar vienos operacijos

2025-09-25 22:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 22:00

Barselonos „Barcelona“ gynėjo Juano Nunezo laukia dar viena operacija.

J.Nunezas nežaidžia nuo kovo mėnesio (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ gynėjo Juano Nunezo laukia dar viena operacija.

0

21 metų gynėjui kovo mėnesį jau buvo atlikta menisko operacija, tačiau dėl uždegiminės reakcijos kelis bus operuojamas dar kartą.

Praėjusiame sezone J.Nunezas Eurolygoje per 16 minučių pelnė po 5 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 7,3 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

