Gynėją praradusi „Crvena Zvezda“ įveikė „Dubai“

Šią pergalę Ioanniui Sfairopoului apkartino Isaiah Canaano trauma. Gynėjas susižeidė kelį ir aikštę paliko padedamas komandos draugų. Jis per 8 minutes spėjo pelnyti 7 taškus.
Nugalėtojams Jordanas Nwora pelnė 19 taškų, Chima Moneke (8 atk. kam., 27 naud.) ir Tysonas Carteris surinko po 15.
Dubajaus klubui Kosta Kondičius surinko 15 taškų, Awudu Abassas įmetė 12, Džananas Musa pridėjo 11, Mfiondu Kabengele ir Filipas Petruševas – po 10.
