TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gynėją praradusi „Crvena Zvezda“ įveikė „Dubai“

2025-09-25 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 20:00

Pasiruošimą sezonui tęsianti Belgrado „Crvena Zvezda“ namuose 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19)nugalėjo Dubajaus „Dubai“ klubą.

Dž.Musa vėl buvo pastebimas

Pasiruošimą sezonui tęsianti Belgrado „Crvena Zvezda" namuose 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19)nugalėjo Dubajaus „Dubai" klubą.

Šią pergalę Ioanniui Sfairopoului apkartino Isaiah Canaano trauma. Gynėjas susižeidė kelį ir aikštę paliko padedamas komandos draugų. Jis per 8 minutes spėjo pelnyti 7 taškus.

Nugalėtojams Jordanas Nwora pelnė 19 taškų, Chima Moneke (8 atk. kam., 27 naud.) ir Tysonas Carteris surinko po 15.

Dubajaus klubui Kosta Kondičius surinko 15 taškų, Awudu Abassas įmetė 12, Džananas Musa pridėjo 11, Mfiondu Kabengele ir Filipas Petruševas – po 10.

