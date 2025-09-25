Dž.Gagičius rado naują klubą

34 metų 210 cm ūgio serbas pasirašė sutartį su Amolio „Kelleh“ klubu, kuris varžosi Irano pirmenybėse.
Tarpsezoniu centras netinginiavo – rungtyniavo Kinijos antroje lygoje, kuri vyksta vasarą. Dž.Gagičius fiksavo 13,8 taško, 9,3 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 20,3 naudingumo balo vidurkius.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) Dž.Gagičius per 20 minučių įmesdavo po 10 taškų, sugriebdavo 4,9 kamuolio, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,6 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!