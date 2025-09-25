Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Dž.Gagičius rado naują klubą

2025-09-25 21:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 21:56

Dž.Gagičius žais Irane (Foto: Rokas Lukoševičius)

Praėjusiame sezone Panevėžio „Lietkabelyje“ rungtyniavęs Džordže Gagičius rado naują klubą.

0

34 metų 210 cm ūgio serbas pasirašė sutartį su Amolio „Kelleh“ klubu, kuris varžosi Irano pirmenybėse.

Tarpsezoniu centras netinginiavo – rungtyniavo Kinijos antroje lygoje, kuri vyksta vasarą. Dž.Gagičius fiksavo 13,8 taško, 9,3 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 20,3 naudingumo balo vidurkius.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) Dž.Gagičius per 20 minučių įmesdavo po 10 taškų, sugriebdavo 4,9 kamuolio, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,6 naudingumo balo.

