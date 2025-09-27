Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

S.Flaggas dominavo prieš solidžius Žironos klubo lietuvius

2025-09-27 08:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 08:41

Draugiškose rungtynėse Martino Gebeno ir Mindaugo Sušinsko atstovaujama Žironos „Basquet“ komanda namie 118:96 (31:27, 39:15, 27:24, 21:30) nukovė Neapolio „Basket“, treniruojamą Alessandro Magro.

M.Sušinskas pelnė 16 taškų

M.Gebenas per 22 minutes pelnė 17 taškų (5/6 dvit., 1/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, provokavo 2 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 24 naudingumo balus.

M.Gebenas per 22 minutes pelnė 17 taškų (5/6 dvit., 1/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, provokavo 2 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 24 naudingumo balus.

M.Sušinskas per 19 minučių įmetė 16 taškų (4/7 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 18 naudingumo balų.

Žironos ekipai po 17 taškų taip pat pridėjo Markas Hughesas, 16 – Guillemas Ferrando.

Neapolio komandai 30 taškų įmetė buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius Savionas Flaggas, 16 – Rasiras Boltonas, 14 – buvęs žalgirietis Nazas Mitrou-Longas. Kėdainiuose rungtyniavusio Edo Croswello sąskaitoje – 4 taškai.

