Startas Vokietijoje duotas: „Bayern“ nukovė į lygą grįžusį klubą

Laimėjusiems 19 taškų pelnė Vladimiras Lučičius, 17 – Xavieras Rathanas-Mayesas (1/8 trit., 10 atk. kam., 24 n.b.), 13 – Nielsas Giffey‘us, 12 – Stefanas Jovičius.
Jėnos klubui 20 taškų rinko Tavianas Dunnas-Martinas, 15 – Ericas Washingtonas.
Jėnos klubas pastarąjį sykį Vokietijos aukščiausioje lygoje žaidė 2018–2019 m. sezone.
Kitą savaitę Eurolygoje „Bayern“ kausis su Atėnų „Panathinaikos“.
