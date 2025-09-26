Kalendorius
Startas Vokietijoje duotas: „Bayern“ nukovė į lygą grįžusį klubą

2025-09-26 22:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 22:49

Vokietijos lygos kovos startavo Miuncheno „Bayern“ (1/0) ekipos pergale, kai namie 93:77 (21:23, 27:24, 22:15, 23:15) buvo sutriuškinta Jėnos „Science City“ (0/1) komanda.

V.Lučičius pelnė 19 taškų

Vokietijos lygos kovos startavo Miuncheno „Bayern“ (1/0) ekipos pergale, kai namie 93:77 (21:23, 27:24, 22:15, 23:15) buvo sutriuškinta Jėnos „Science City“ (0/1) komanda.

0

Laimėjusiems 19 taškų pelnė Vladimiras Lučičius, 17 – Xavieras Rathanas-Mayesas (1/8 trit., 10 atk. kam., 24 n.b.), 13 – Nielsas Giffey‘us, 12 – Stefanas Jovičius.

Jėnos klubui 20 taškų rinko Tavianas Dunnas-Martinas, 15 – Ericas Washingtonas.

Jėnos klubas pastarąjį sykį Vokietijos aukščiausioje lygoje žaidė 2018–2019 m. sezone.

Kitą savaitę Eurolygoje „Bayern“ kausis su Atėnų „Panathinaikos“.

