Alexas Pereira pasitinka revanšą prieš Mogamedą Ankalajevą ir prisiminė pirmą kovą: „Stebiuosi, jog su tokiomis problemomis sugebėjau parodyti tokią kovą“

A. Pereirа „UFC 313“ turnyre kovą dėl pussunkio svorio titulo pralaimėjo M. Ankalajevui vieningu teisėjų sprendimu. Joe Roganas atskleidė, kad A. Pereirа į kovą žengė traumuotas, o vėliau tai patvirtino ir pats kovotojas su savo komanda.
„Susitaikyti su pralaimėjimu nėra lengva, – „The Brian Campbell Experience“ laidoje per vertėją sakė A. Pereirа. – Bet jeigu sudėčiau viską, kas su manimi tuo metu vyko, nors dabar to neatskleisiu, bet man net džiugu, kad sugebėjau kovoti taip, kaip kovojau. Žinoma, nesidžiaugiu pralaimėjimu, bet stebiuosi, jog su tokiomis problemomis sugebėjau parodyti tokią kovą.“
Kovotojai vėl susitiks artėjantį šeštadienį „UFC 320“ pagrindinėje kovoje „T-Mobile“ arenoje Las Vegase.
Bet kiek iš tikrųjų prastai buvo A. Pereirа pirmojoje kovoje?
„Tiesą sakant, tą vakarą buvau gal tik 40 procentų pasiruošęs, – atsakė A. Pereirа. – Šįkart akivaizdžiai bus daug daugiau. Bet net jeigu būsiu 50 procentų, tie papildomi 10 procentų padarys didžiulį skirtumą. Neleisiu niekam abejoti.“
M. Ankalajevas nesėkmingai bandė atlikti visus 12 savo pargriovimų prieš A. Pereirą, todėl čempionas jį apkaltino išsitepus tepalu.
„Manau, jam nepatiko, nes įrodžiau, kad jis nėra toks geras, – sakė A. Pereirа. – Aš esu smūgiuotojas, jis yra imtynininkas. Jis turėjo mane parversti, bet parodžiau visiems, kad jis nėra toks jau puikus.“
