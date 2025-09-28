Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC Australijoje: Dominicą Reyesą nokautavo Carlosas Ulbergas ir pareiškė pretenzijas kovai dėl titulo

2025-09-28 10:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 10:45

Šeštadienį Perte (Australija) vykusiame UFC „Fight Night“ turnyre pergalę iškovojo ir pretenzijas į titulinę kovą pareiškė 34-erių metų Naujosios Zelandijos kovotojas Carlosas Ulbergas (13-1 MMA, 9-1 UFC), kuris vos per 4 min. 27 sek. nokautavo 35-erių metų amerikietį Dominicą Reyesą (15-5 MMA, 9-5 UFC).

Carlosas Ulbergas | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Perte (Australija) vykusiame UFC „Fight Night“ turnyre pergalę iškovojo ir pretenzijas į titulinę kovą pareiškė 34-erių metų Naujosios Zelandijos kovotojas Carlosas Ulbergas (13-1 MMA, 9-1 UFC), kuris vos per 4 min. 27 sek. nokautavo 35-erių metų amerikietį Dominicą Reyesą (15-5 MMA, 9-5 UFC).

REKLAMA
0

C. Ulbergas nuo pat pradžių spaudė varžovą, bet kartu elgėsi atsargiai. Sulaukęs momento, kol D. Reyesas įsivels į ataką, C. Ulbergas paleido idealiai laiku pataikiusį kairį smūgį, kurį iškart lydėjo galingas dešinysis „kablys“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Reyesas krito ant grindų, o teisėjas Marcas Goddardas skubiai nutraukė kovą.

Iškovojęs devintą pergalę iš eilės pussunkio svorio kategorijoje, C. Ulbergas tiki, kad nusipelno kovos dėl titulo, ypač žinant, jog diržas netrukus bus laisvas, kai „UFC 320“ turnyre susikaus Magomedas Ankalajevas ir Alexas Pereirа.

REKLAMA

„Būtent tai, ko norėjome, – apie nokautą sakė C. Ulbergas. – Ką tik kalbėjausi su Hunteriu Campbellu, ruošiamės tartis, kad nuskraidintų mane į Las Vegasą, jog galėčiau iš arti pamatyti jų kovą.

Visą tai būtent taip ir įsivaizdavau. Pagarba Domui ir jo komandai, kad atvyko. Nenurašykite šio vyruko, visada palaikykite brolį.“

Prieš tai D. Reyesas buvo iškovojęs tris pergales iš eilės ir keliavo link titulinės kovos. prieš Dustiną Jacoby, Anthony Smithą ir Nikitą Krylovą. Nuo 2020 m., kai D. Reyesas patyrė 4 pralaimėjimus iš eilės, jis savo sąskaitoje turi 3 pergales ir 5 pralaimėjimus, o visos, išskyrus kova su Jonu Jonesu, baigėsi pirmajame arba antrajame raunduose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų