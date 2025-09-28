UFC Australijoje: Dominicą Reyesą nokautavo Carlosas Ulbergas ir pareiškė pretenzijas kovai dėl titulo

C. Ulbergas nuo pat pradžių spaudė varžovą, bet kartu elgėsi atsargiai. Sulaukęs momento, kol D. Reyesas įsivels į ataką, C. Ulbergas paleido idealiai laiku pataikiusį kairį smūgį, kurį iškart lydėjo galingas dešinysis „kablys“.
D. Reyesas krito ant grindų, o teisėjas Marcas Goddardas skubiai nutraukė kovą.
CARLOS ULBERG KNOCKS OUT DOMINICK REYES IN THE FIRST ROUND!!!!
Iškovojęs devintą pergalę iš eilės pussunkio svorio kategorijoje, C. Ulbergas tiki, kad nusipelno kovos dėl titulo, ypač žinant, jog diržas netrukus bus laisvas, kai „UFC 320“ turnyre susikaus Magomedas Ankalajevas ir Alexas Pereirа.
„Būtent tai, ko norėjome, – apie nokautą sakė C. Ulbergas. – Ką tik kalbėjausi su Hunteriu Campbellu, ruošiamės tartis, kad nuskraidintų mane į Las Vegasą, jog galėčiau iš arti pamatyti jų kovą.
Visą tai būtent taip ir įsivaizdavau. Pagarba Domui ir jo komandai, kad atvyko. Nenurašykite šio vyruko, visada palaikykite brolį.“
Prieš tai D. Reyesas buvo iškovojęs tris pergales iš eilės ir keliavo link titulinės kovos. prieš Dustiną Jacoby, Anthony Smithą ir Nikitą Krylovą. Nuo 2020 m., kai D. Reyesas patyrė 4 pralaimėjimus iš eilės, jis savo sąskaitoje turi 3 pergales ir 5 pralaimėjimus, o visos, išskyrus kova su Jonu Jonesu, baigėsi pirmajame arba antrajame raunduose.
