TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Pasaulio irklavimo čempionate Šanchajuje Viktorija Senkutė užėmė ketvirtą vietą

2025-09-28 10:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 10:19

Sekmadienį Šanchajuje (Kinija) finišavo visą savaitę vykęs 2025 m. pasaulio irklavimo čempionatas. A finaluose startavę du Lietuvos atstovai užfiksavo karjeros pasiekimus, o naują rungtį išbandę debiutantai varžėsi B finale.

Viktorija Senkutė l LIF nuotr.

Sekmadienį Šanchajuje (Kinija) finišavo visą savaitę vykęs 2025 m. pasaulio irklavimo čempionatas. A finaluose startavę du Lietuvos atstovai užfiksavo karjeros pasiekimus, o naują rungtį išbandę debiutantai varžėsi B finale.

0

Viktorija Senkutė moterų vienviečių valčių (W1x) A finale distanciją įveikė per 7:20,67 min. ir pasiekė geriausią karjeroje rezultatą planetos pirmenybėse, užimdama ketvirtą vietą.

Tai buvo antrasis Vikos planetos pirmenybių A finalas. 2023 metais ji užėmė šeštą vietą.

Aukso medalį fantastiškoje kovoje laimėjo airė Fiona Murtagh (7:12,27 min.), fotofiniše 0,03 sek. aplenkusi favorite laikytą britę Lauren Henry (7:12,30 min.). Bronzos medalį iškovojo danė Frida Sanggaard Nielsen (7:15,89 min.).

Tuo metu Giedrius Bieliauskas užėmė 5-ą vietą. Lietuvos irkluotojas vyrų vienviečių valčių (M1x) A finalą pradėjo itin galingai ir pirmus 800 metrų irklavo antras, tačiau tuomet tituluoti varžovai įjungė aukštesnes pavaras ir nurūko į priekį.

Pirmą kartą karjeroje planetos pirmenybių A finale dalyvavęs Giedrius finišavo per 6:48,08 min.

Aukso medalį iškovojo šią vasarą Trakuose Lietuvos čempionate dalyvavęs graikas Stefanos Ntouskos (6:36,75 min.), sidabrą laimėjo vokietis Oliver Zeidler (6:37,17 min.), bronzą – neutralus atletas (6:38,60 min.).

Naują pasaulio čempionato rungtį sekmadienį išbandė Ugnė Juzėnaitė ir Arnedas Kelmelis – Šanchajuje jie startavo mišrių porinių dviviečių valčių klasėje (Mix2x).

Lietuviai atrankos plaukime finišavo ketvirti (6:49,38 min.), o B finale – treti (6:49,22 min.). Abu plaukimai vyko 3 val. skirtumu, tačiau B finale Ugnė ir Arnedas dar turėjo jėgų surengti galingą spurtą – įpusėjus distancijai mūsiškiai irklavo paskutiniai, tačiau tuomet įjungė aukštesnę pavarą ir iki pat finišo kovojo dėl antrosios pozicijos.

Greičiausias šiame finale buvo amerikiečių Katheryn Flynn ir Jacob Plihal duetas (6:46,15 min.), antri finišo liniją kirto Kathryn Glen ir Benjamin Mason iš Naujosios Zelandijos (6:48,19 min.).

Galutinėje įskaitoje Lietuvos pora užėmė 9-ą vietą.

