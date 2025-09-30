Mindaugas Kasperūnas paskirtas nuolatiniu „Žalgirio“ vadovu

M. Kasperūnas dar 2009-siais sėdėjo sirgalių gelbėjamo „Žalgirio“ direktoriaus kėdėje, o vėliau perdavė regalijas naujai vadovei Vilmai Venslovaitienei.
Simboliška, kad po ilgų metų būtent V. Venslovaitienę M. Kasperūnas poste ir pakeis.
Portalo tv3.lt žiniomis, dalininkų surinkimo dieną kandidatūrą atsiėmė rimčiausiu konkurentu laikytas Rytis Davidovičius.
Šaltinių teigimu, balsai pasiskirstė 8 „už“, 5 „susilaikė“.
Po buvusios direktorės atsistatydinimo M. Kasperūnas jau ėjo laikino direktoriaus pareigas, juo tapęs atsisveikino su treneriu Vladimiru Čeburinu, paskyrė komandai vadovauti Rolandą Džiaukštą.
V. Venslovaitienės kadaise atrodžiusi nepajudinama vadovės kėdė ėmė braškėti šiemet, kai dėl prastų komandos rezultatų sirgaliai pareikalavo trenerio galvos, o ilgametė klubo direktorė savąją ėmė guldyti už V. Čeburiną.
Galiausiai iš posto verčiama V. Venslovaitienė atliko manevrą, galintį užtraukti jai baudžiamąją atsakomybę.
Buvusi klubo direktorė pasinaudojo prieš 15 metų paruošta sutartimi ir perrašė sau E. Kasperūnienei priklausančią klubo dalį. Policija pradėjo tyrimą pagal BK straipsnius „sukčiavimas“ ir „dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“, o dabar byla jau perduota prokuratūrai.
Taip buvo siekta bent išlyginti jėgų balansą klubo dalininkų struktūroje, kur opozicinė pusė po klubo vadovės pasitraukimo iš pareigų ėmė vis sparčiau stiebtis.
Kai rugpjūčio pabaigoje „Žalgirio“ dalininkai rinkosi į susirinkimą, dalių pasiskirstymas atrodė taip:
V. Venslovaitienė kontroliavo 3 dalis, iš kurių viena – galimai neteisėtai įgyta, 2 priklausė naujiesiems buvusios direktorės atvestiems dalininkams UAB „Valoras“, po 1 – UAB „Olego transportas“ ir UAB „cargoGo Logistics“.
Opozicijoje atsidūrė 2 dalis kontroliuojanti Vilniaus miesto savivaldybė, 3 dalis turintis buvęs „Žalgirio“ vienas vadovų Mindaugas Nikoličius ir po 1 dalį turintys Mindaugas Kasperūnas bei Vytautas Čepas.
Tad rugpjūčio 22 dieną įvyko pato situacija – balsai dėl M. Kasperūno skyrimo laikinu direktoriumi pasiskirstė 7 prieš 7.
Galiausiai M. Nikoličius perkalbėjo ilgametį bičiulį Donatą Butinavičių taip situacija pakrypo opozicijos, o ne senosios „Žalgirio“ valdžios pusėn.
Vis dėlto pato situacijos rugsėjo 30-ąją nebuvo.
Portalui tv3.lt prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė patvirtino, jog V. Venslovaitienei tuomet dar priklausiusi galimai neteisėtai įgyta „Žalgirio“ dalis dabar – areštuota.
Portalas tv3.lt gavo ir tą patvirtinantį Registrų centro dokumentą, jame nurodoma, kad turto („Žalgirio“ dalies – aut. past.) areštas įregistruotas rugsėjo 15-ąją. Turto arešto terminas – 2026-ųjų kovo 12 diena.
„Yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dalininko teisių pirkimo pardavimo sutarties, kuria buvo perleista 1/14 dalis įnašų futbolo klube„ Žalgiris“ bei atitinkamai šio klubo dalininko teisės, suklastojimo.
Šiuo metu tyrimas yra pradinėje stadijoje, atliekamos su įvykiu susijusių asmenų apklausos, paimami tyrimui reikšmingi dokumentai, vykdomi kiti proceso veiksmai. Kadangi tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, o tyrimas yra dar tik pradinėje stadijoje, siekiant nepakenkti tyrimo sėkmei, šiuo metu nėra galimybės plačiau komentuoti, kokie konkretūs tyrimo veiksmai jau yra ir bus atlikti.
Galime patvirtinti, kad perleistam įnašui futbolo klube „Žalgiris“ (šio klubo daliai), kuris buvo perleistas galimai suklastojus minėtą dalininko teisių pirkimo pardavimo sutartį, siekiant užtikrinti šio įnašo grąžinimą savininkui ar galimą turto konfiskavimą yra paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas“, – rašoma tv3.lt gautame prokuratūros atsakyme.
Maža to, tv3.lt žiniomis, po nesėkmingo sezono Europoje klubo biudžete yra atsivėrusi šešiaženklė skylė.
Tad be šios dalies „Žalgirio“ dalininkų susirinkime liko 13 balsų, lygybei šansų jau nebuvo, o susirinkusios klubo galvos staigmenų nepateikė ir patvirtino M. Kasperūną naujuoju nuolatiniu direktoriumi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!