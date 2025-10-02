„Elektrum Lietuva“ už 85 mln. eurų Klaipėdos regione atidarė tris saulės parkus

„Atsinaujinančios energijos infrastruktūros plėtra ir gamybos portfelio augimas leidžia prisidėti ne tik prie visos šalies energetinio savarankiškumo, bet ir užtikrinti konkurencingą ir rinkos lūkesčius atitinkančią elektros kainą, klimato kaitos švelninimą ir švaresnę Lietuvos energetikos ateitį“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ valdybos pirmininkė ir vadovė Neringa Petrauskienė.
Skelbiama, kad 91 MW galios saulės parkas yra pastatytas Kiškėnų kaime, 78 MW galios parkas – Dovilų seniūnijoje, o Smeltėje veikia 7,15 MW galios saulės parkas. Bendra šių parkų planuojama metinė gamyba sudarys apie 200 tūkst. megavatvalandžių (MWh), o užimamas plotas – 360 hektarų.
Kaip praneša bendrovė, trims saulės parkams Klaipėdos regione įrengti buvo investuota daugiau nei 85 mln. eurų. Tuo metu bendrovės investicijos į saulės parkus visoje Lietuvoje siekia daugiau nei 151 mln. eurų.
Iki 2026 m. pavasario „Elektrum Lietuva“ planuoja turėti iš viso 14 veikiančių saulės parkų.
