TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“ už 85 mln. eurų Klaipėdos regione atidarė tris saulės parkus

2025-10-02 09:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 09:49

Energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“ ketvirtadienį pranešė Klaipėdos regione atidariusi tris naujus saulės parkus, kurių bendra galia siekia 176 megavatus (MW). Anot bendrovės, jų pagaminamos elektros pakaks aprūpinti daugiau nei 100 tūkst. namų ūkių.

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

„Atsinaujinančios energijos infrastruktūros plėtra ir gamybos portfelio augimas leidžia prisidėti ne tik prie visos šalies energetinio savarankiškumo, bet ir užtikrinti konkurencingą ir rinkos lūkesčius atitinkančią elektros kainą, klimato kaitos švelninimą ir švaresnę Lietuvos energetikos ateitį“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ valdybos pirmininkė ir vadovė Neringa Petrauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad 91 MW galios saulės parkas yra pastatytas Kiškėnų kaime, 78 MW galios parkas – Dovilų seniūnijoje, o Smeltėje veikia 7,15 MW galios saulės parkas. Bendra šių parkų planuojama metinė gamyba sudarys apie 200 tūkst. megavatvalandžių (MWh), o užimamas plotas – 360 hektarų.

Kaip praneša bendrovė, trims saulės parkams Klaipėdos regione įrengti buvo investuota daugiau nei 85 mln. eurų. Tuo metu bendrovės investicijos į saulės parkus visoje Lietuvoje siekia daugiau nei 151 mln. eurų.

Iki 2026 m. pavasario „Elektrum Lietuva“ planuoja turėti iš viso 14 veikiančių saulės parkų.

