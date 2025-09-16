Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: išaugus vėjo energijos gamybai, praėjusią savaitę elektra pigo 11 proc.

2025-09-16 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 09:03

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina mažėjo visose Baltijos šalyse, informuoja energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra pigo 11 proc. iki 93,91 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina sumažėjo 12 proc. ir siekė 93,44 euro. 

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina mažėjo visose Baltijos šalyse, informuoja energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra pigo 11 proc. iki 93,91 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina sumažėjo 12 proc. ir siekė 93,44 euro. 

REKLAMA
0

„Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovo Mariaus Kiečio teigimu, kainos pokyčius Baltijos šalyse praėjusią savaitę lėmė 26 proc. išaugusi vėjo energijos gamyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daugiau elektros energijos buvo pagaminta trečiadienį ir ketvirtadienį itin sustiprėjus vėjui. Tuo metu saulės energijos gamyba, palyginus su praėjusia savaite, sumenko 16 proc.“, – pranešime cituojamas M. Kietis. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip praneša bendrovė, Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, mažėjo 2 proc. ir siekė 462 GWh. 

REKLAMA

Skaičiuojama kad Lietuvoje elektros buvo suvartota 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 210 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas išliko toks pats ir siekė 121 GWh, o Estijoje elektros suvartota 9 proc. mažiau – 131 GWh. 

Bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 11 proc. iki 315 GWh. 

Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 25 proc. iki 166 GWh, o Estijoje – 37 proc. ir siekė 84 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros energijos pagaminta 27 proc. mažiau nei praėjusią savaitę – iš viso 64 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 68 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje vietinė generacija padengė 79 proc., Latvijoje – 53 proc., o Estijoje – 64 proc. elektros suvartojimo, informuoja bendrovė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų