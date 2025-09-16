„Elektrum Lietuva“: išaugus vėjo energijos gamybai, praėjusią savaitę elektra pigo 11 proc.

„Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovo Mariaus Kiečio teigimu, kainos pokyčius Baltijos šalyse praėjusią savaitę lėmė 26 proc. išaugusi vėjo energijos gamyba.
„Daugiau elektros energijos buvo pagaminta trečiadienį ir ketvirtadienį itin sustiprėjus vėjui. Tuo metu saulės energijos gamyba, palyginus su praėjusia savaite, sumenko 16 proc.“, – pranešime cituojamas M. Kietis.
Kaip praneša bendrovė, Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, mažėjo 2 proc. ir siekė 462 GWh.
Skaičiuojama kad Lietuvoje elektros buvo suvartota 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 210 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas išliko toks pats ir siekė 121 GWh, o Estijoje elektros suvartota 9 proc. mažiau – 131 GWh.
Bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 11 proc. iki 315 GWh.
Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 25 proc. iki 166 GWh, o Estijoje – 37 proc. ir siekė 84 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros energijos pagaminta 27 proc. mažiau nei praėjusią savaitę – iš viso 64 GWh.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 68 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje vietinė generacija padengė 79 proc., Latvijoje – 53 proc., o Estijoje – 64 proc. elektros suvartojimo, informuoja bendrovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!