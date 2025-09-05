Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: rugpjūtį elektros kainos augo 70 proc.

2025-09-05 09:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 09:39

Rugpjūčio mėnesį, palyginti su liepa, vidutinė didmeninė elektros kaina išaugo visose Baltijos šalyse, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje praėjusį mėnesį elektra pabrango 70 proc. – atitinkamai iki 80,06 ir 80,25 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina išaugo 111 proc. – iki 77,31 euro.

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„Elektrum Lietuva“ vadovės Neringos Petrauskienės teigimu, rugpjūtį kainų augimą Baltijos šalyse lėmė sumenkusi gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir brangesnis elektros importas iš kaimyninių šalių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Elektros energijos importas iš Suomijos į Baltijos šalis sumažėjo 18 proc., tačiau bendrą mėnesio importo kiekį kompensavo didesni srautai iš Švedijos ir Lenkijos. Artėjant rudeniui saulės elektrinių gamyba palaipsniui mažėja, todėl Baltijos ir Šiaurės šalių regionuose ji smuko 12 proc., palyginus su praėjusiu mėnesiu. Vėjo energijos gamyba rugpjūtį buvo labai nepastovi, tačiau lyginant su liepos mėnesiu, augo 16,8 proc.“, – pranešime cituojama N. Petrauskienė.

Kaip skelbia bendrovė, rugpjūčio mėnesį Baltijos šalyse elektros energijos vartojimas, palyginti praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 1 proc. ir siekė 1 978 GWh. 

Lietuvoje elektros buvo suvartota 6 proc. mažiau – 860 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros energijos poreikis buvo 2 proc. didesnis nei liepą ir siekė 517 GWh, o Estijoje vartojimas augo 3 proc. iki 601 GWh.

Taip pat rugpjūčio mėnesį trijose Baltijos valstybėse iš viso buvo pagaminta 1 284 GWh elektros – 4 proc. mažiau nei liepą. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros gamyba išaugo 2 proc. iki 647 GWh, tačiau Latvijoje ji smuko 7 proc. ir siekė 384 GWh. Taip pat Estijoje praėjusį mėnesį buvo pagaminta 13 proc. mažiau elektros nei liepą – 253 GWh.

Paskutinį vasaros mėnesį Baltijos šalys bendrai pasigamino 65 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 75 proc., Latvijoje – 74 proc., Estijoje – 42 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

