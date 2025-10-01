Pas šią lietuvę tortą užsisakė net Egidijaus Dragūno žmona: po šventės sulaukė netikėtos žinutės

Vestuvės pritraukė ypatingą internautų dėmesį, o jaunieji vėliau pasidalijo neįkainojamomis akimirkomis iš šventės.
Šias nuotraukas taip pat pamatė desertų kepyklėlės „Kepalini“ įkūrėja Inesa, kuri, švelniai tariant buvo nustebusi. Nuotraukose puikavosi jos pačios jauniesiems kurtas tortas.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Inesa ir ji sutiko trumpai papasakoti apie poros užsakymą ir netikėtą atradimą, kad vestuvinį desertą kūrė vienam žymiausių popmuzikos atlikėjų Lietuvoje.
Bendravo kaip su visais klientais
Pokalbį desertų kepyklėlės įkūrėja pradėjo nuo to, kad prabėgus pusantro mėnesio laikui po vestuvių ji sužinojo, kad kūrė tortą E. Dragūnui ir jo žmonai Ž. Vitkauskaitei.
Pasak jos, dėl torto į ją kreipėsi Ž. Vitkauskaitė, tad ji nė neįtarė, jog kuria vestuvinį desertą atlikėjui ir jo mylimajai.
„Egidijus į mane nesikreipė, kreipėsi Žaneta. Iš tiesų, tai buvo standartinis, paprastas užsakymas.
Man parašė moteris, kuri norėjo užsakyti vestuvinį tortą, parašė, kas mane rekomendavo, atsiuntė kelias nuotraukas, kaip ji įsivaizduoja tortą ir tiek“, – sakė Inesa.
Ji atskleidė, kad bendravimas su Ž. Vitkauskaite visai nesiskyrė nuo bendravimo su kitais jos klientais:
„Aš iš pradžių net nežinojau, kas kreipiasi. Tiesiog buvo moters vardas, pavardė ir kalbėjausi taip, kaip kalbuosi su visais užsakovais.“
Pagamino keturių skonių tortą
Pasiteiravus Inesos, kaip viskas ėjosi toliau, ji atskleidė, kad reikėjo su būsimąja nuotaka apsitarti, kokio torto ji norėtų.
Dėl šios priežasties desertų kepyklėlės įkūrėja susiskambino su E. Dragūno žmona ir jos trumpai apsitarė.
„Toliau susiskambinome, aptarėme, pasitarėme, kas geriau tiktų pagal orą ir pagal torto dydį. Taip pat mes su ja aptarėme torto skonius ir viskas“, – sakė ji.
O štai paklausus, kokio skonio tortą pasirinko jaunavedžiai, ji tikino, kad ne vieno. Inesa atskleidė, kad E. Dragūno ir Ž. Vitkauskaitės tortas buvo net keturių skonių.
„Aš skonius pasiūliau pati. Kadangi tai yra šventė, kurioje yra daug žmonių, tortas buvo iš keturių skirtingų skonių.
Skoniai buvo tokie – su riešutais, su avietėmis, vyšniomis, juodaisiais serbentais. Jis tikrai buvo labai skanus“, – šyptelėjo Inesa.
Po renginio sulaukė žinutės iš jaunosios
Desertų kepyklėlės įkūrėja pasakojo, kad pasibaigus E. Dragūno ir Ž. Vitkauskaitės šventei, ji iš jaunosios sulaukė žinutės.
„Aš sulaukiau po renginio žinutės iš Žanetos. Ji rašė, kad viskas buvo tobula, skanu ir gražu“, – džiaugėsi Inesa.
O pasiteiravus, kaip ji jautėsi, kai sužinojo, kad kūrė vestuvinį tortą visoje Lietuvoje gerai žinomam atlikėjui Inesa prisipažino: „Buvo tikrai labai smagu, buvo labai didelis netikėtumas.“
Pasiteiravus, ar po to, kai pasidalijo įrašu apie šį įvykį socialiniuose tinkluose tortų užsakymų padaugėjo, Inesa tikino, kad taip.
„Tokio paties torto, kaip Žanetos ir Egidijaus Dragūnų užsakymo nebuvo, tačiau į mane kreipėsi viena moteris, kuri klausė, kokių skonių buvo šis tortas“, – pranešė ji.
Egidijaus Dragūno ir Žanetos Vitkauskaitės vestuvės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kalbos apie E. Dragūno vestuves pasklido liepos 19 dieną. Savo socialiniuose tinkluose Egidijus Dragūnas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas itin romantiškas šokis su mylimąja Žaneta Vitkauskaite.
Vaizdo įraše pora šoka prie įspūdingos panoramos, o Žaneta matoma pasipuošusi elegantiška, šviesia suknele, primenančia nuotakos įvaizdį.
O jau liepos 20 dieną oficialioje SEL „Facebook“ paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuris iš karto sukėlė didžiulį susidomėjimą.
Nors vaizdo įraše E. Dragūnas nieko nepasakė, pats įrašas pasakė daugiau nei žodžiai – gerbėjai iškart pradėjo sveikinti vestuvių proga.
Vaizdo įraše atlikėjas matomas su kostiumu, ir o čia pat pademonstravo ir vestuvinį žiedą.
Po įrašu netruko pasipilti sveikinimai.
