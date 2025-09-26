Egidijaus Dragūno gerbėjams – jaudinanti žinia

Šia žinia jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Vienintelis koncertas
Atlikėjas trumpai parašė, atskleisdamas, kad kitais metais gerbėjų laukia vienintelis koncertas:
„SEL 2026 tik vienas koncertas!!!“.
Tiesa, daugiau detalių E. Dragūnas neatskleidė. Gerbėjams belieka laukti daugiau žinių.
