Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijaus Dragūno gerbėjams – jaudinanti žinia

2025-09-26 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 12:25

Egidijaus Dragūno-SEL gerbėjai sulaukė jaudinančios žinios: atlikėjas paskelbė, kad planuoja koncertą.

Egidijus Dragūnas-SEL (nuotr. BNS)
7

Egidijaus Dragūno-SEL gerbėjai sulaukė jaudinančios žinios: atlikėjas paskelbė, kad planuoja koncertą.

REKLAMA
2

Šia žinia jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Vienintelis koncertas

Atlikėjas trumpai parašė, atskleisdamas, kad kitais metais gerbėjų laukia vienintelis koncertas: 

„SEL 2026 tik vienas koncertas!!!“.

Tiesa, daugiau detalių E. Dragūnas neatskleidė. Gerbėjams belieka laukti daugiau žinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų