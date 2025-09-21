Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniuje nuaidėjo grupės „Žvaigždžių kvartetas“ koncertas: mini ypatingą progą

2025-09-21 12:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 12:40

Vilniaus mieste nuaidėjo dar viena šventė. Šį kartą koncertą surengė legendinė grupė – „Žvaigždžių kvartetas“. Koncertas tapo neeiliniu, nes grupė švenčia itin didelę sukaktį, savo 30-metį.

„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
39

Vilniaus mieste nuaidėjo dar viena šventė. Šį kartą koncertą surengė legendinė grupė – „Žvaigždžių kvartetas". Koncertas tapo neeiliniu, nes grupė švenčia itin didelę sukaktį, savo 30-metį.

0

Vilniuje vykusiame koncerte Kudirkos aikštėje matėsi būrys žmonių, susirinkusių koncerte, kartu paminėti šį grupės jubiliejų. Koncertas vyko sostinėje vykstančioje Tautų mugėje, todėl jis tapo dar labiau įpatingu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)

Koncertas tapęs įsimintinu

Nuotraukose buvo matyti, jog šeštadienį vykusiame koncerte rinkosi gausybė žmonių, išgirsti bei pamatyti legendinės grupės.

Žmonės scenos žvaigždes filmavo bei fotografavo, taip įamžindami akimirką.

Klausytojai bei gerbėjai galėjo mėgautis šiuo koncertu ir vaikščioti po tuo metu vyksiančią mugę sostinėje – Tautų mugę.

Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės vokalistas Valdemaras Frankonis visą laiką džiugino gerbėjus.

 

