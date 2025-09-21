Vilniuje nuaidėjo grupės „Žvaigždžių kvartetas“ koncertas: mini ypatingą progą

Vilniuje vykusiame koncerte Kudirkos aikštėje matėsi būrys žmonių, susirinkusių koncerte, kartu paminėti šį grupės jubiliejų. Koncertas vyko sostinėje vykstančioje Tautų mugėje, todėl jis tapo dar labiau įpatingu.
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)(39 nuotr.)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuo„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
„Žvaigždžių kvartetas“ (Nuotr. BNS/Roberto Riabovo)
Koncertas tapęs įsimintinu
Nuotraukose buvo matyti, jog šeštadienį vykusiame koncerte rinkosi gausybė žmonių, išgirsti bei pamatyti legendinės grupės.
Žmonės scenos žvaigždes filmavo bei fotografavo, taip įamžindami akimirką.
Klausytojai bei gerbėjai galėjo mėgautis šiuo koncertu ir vaikščioti po tuo metu vyksiančią mugę sostinėje – Tautų mugę.
Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės vokalistas Valdemaras Frankonis visą laiką džiugino gerbėjus.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA