TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Daugiau pinigų iš neblaivios vairavusios buvusios kandidatės į merus Radvilės išieškota nebus

2025-09-21 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 10:28

Prokuratūrai nepavyko pasiekti, kad iš neblaivios automobilį vairavusios buvusios kandidatės į Vilniaus merus Eglės Radvilės būtų išieškota visa automobilio vertę atitinkanti pinigų suma.

Eglė Radvilė. ELTA / Josvydas Elinskas

Prokuratūrai nepavyko pasiekti, kad iš neblaivios automobilį vairavusios buvusios kandidatės į Vilniaus merus Eglės Radvilės būtų išieškota visa automobilio vertę atitinkanti pinigų suma.

1
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas rugsėjo 8 dieną paskelbė, kad prokuratūros skundo nepriima.

Kasaciniu skundu prokuroras Julius Gelumbauskas siekė, kad buvusios politikės bylą dar kartą peržiūrėtų Vilniaus apygardos teismas.

Prokuroras teigė, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, todėl padarė neteisėtą ir nepagrįstą išvadą, kad iš E. Radvilės negali būti konfiskuota visa automobilio vertę atitinkanti pinigų suma. 

Tačiau kasacinis teismas su prokuroro teiginiais nesutiko, nes, anot LAT, toks skundo argumentavimas nepagrindžia išvados, jog teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ar byloje buvo padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų.

Buvusiai kandidatei į merus nustatytas 2,06 prom. neblaivumas

ELTA primena, kad prokuratūra šioje byloje siekė, kad iš neblaivios automobilį vairavusios E. Radvilės būtų konfiskuota visa automobilio vertę atitinkanti pinigų suma – apie 30 tūkst. eurų. 

Vasario 14 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė atleidžiantis nuo baudžiamosios atsakomybės neblaivią automobilį vairavusią E. Radvilę pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant jos tėvą ir nustatant vienerių metų laidavimo terminą.  Moters byla nutraukta, tačiau jai dvejus metus uždrausta vairuoti transporto priemones.

Teismas nusprendė konfiskuoti iš E. Radvilės dalį transporto priemonės (kurią ji vairavo, būdama neblaivi) vertės atitinkančią sumą, tai yra 15 tūkst. eurų. 

Pagal galiojančią tvarką, Lietuvoje iš baudžiamojon atsakomybėn patrauktų neblaivių vairuotojų teismai konfiskuoja automobilius, o jei jie priklauso kitiems asmenims ar bankui, tuomet išieškoma to automobilio vertę atitinkanti pinigų suma. 

Baudžiamoji byla E. Radvilei iškelta po to, kai praėjusių metų spalio 2 d., apie 19 val., Vilniuje, Žalgirio gatvėje, ji buvo sustabdyta neblaivi prie vairo. Anot policijos, automobilis BMW, kurį vairavo E. Radvilė, buvo sustabdytas, nes važiavo per kelią degant raudonam šviesoforo signalui. Transporto priemonę vairavusiai E. Radvilei nustatytas 2,06 prom. girtumas, kartu su moterimi automobilyje buvo jos mažametė dukra (gim. 2015 m.). 

E. Radvilė pripažino kaltę, gailėjosi dėl savo poelgio. Moteris teisme anksčiau pasakojo, kad tądien, kai sėdo prie vairo neblaivi, ruošė mamos gimtadienio vaišes ir jas beruošdama išgėrė alkoholio gėrimo – viskio. Ji tvirtino, kad pasikeitus dienos planams, teko sėsti prie automobilio vairo, ji manė galinti vairuoti.  

2023 m. E. Radvilė kandidatavo į Vilniaus merus, jos kandidatūrą kėlė Liberalų sąjūdis. Pirmajame rinkimų ture ji surinko 1,85 proc. rinkėjų balsų.

Šiuo metu moteris nepriklauso jokiai politinei partijai.

