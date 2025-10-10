Rolandas ir Ieva Mackevičiai sužibėjo Paryžiuje: akį traukė stilingi įvaizdžiai

I. Mackevičienė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kartu su vyru atrodo ypač stilingai.
Stilingi įvaizdžiai
Ieva vilkėjo asimetrišką juodą sijoną, sidabro spalvos palaidinę bei avėjo ilgaaulius batus. Jos įvaizdį papildė aksesuarai: juoda pūkuota rankinė ir ilgi auskarai.
Rolandas vilkėjo pilką kostiumą: ilgą, beveik žemę siekiantį švarką, klasikines kelnes ir juodą palaidinę. Prie visko jis priderino ir tamsius akinius nuo saulės.
Dar daugiau nuotraukų iš renginio Ieva pasidalijo ir socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Jų įvaizdžius sukūrė žinomas Lietuvos dizaineris Raimedas Latvys-Fancysuka ir stilistė Roberta Čyžiūtė.
