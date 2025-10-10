Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Rolandas ir Ieva Mackevičiai sužibėjo Paryžiuje: akį traukė stilingi įvaizdžiai

2025-10-10 19:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 19:02

Verslininkas, laidų vedėjas Rolandas Mackevičius ir jo žmona verslininkė, nuomonės formuotoja Ieva Mackevičienė nustebino savo įvaizdžiu Paryžius madų savaitėje.

Rolandas ir Ieva Mackevičiai (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. Martyno Stankaičio)
10

2

I. Mackevičienė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kartu su vyru atrodo ypač stilingai.

Ieva Mackevičienė Paryžiaus mados savaitėje
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Mackevičienė Paryžiaus mados savaitėje

Stilingi įvaizdžiai

Ieva vilkėjo asimetrišką juodą sijoną, sidabro spalvos palaidinę bei avėjo ilgaaulius batus. Jos įvaizdį papildė aksesuarai: juoda pūkuota rankinė ir ilgi auskarai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rolandas vilkėjo pilką kostiumą: ilgą, beveik žemę siekiantį švarką, klasikines kelnes ir juodą palaidinę. Prie visko jis priderino ir tamsius akinius nuo saulės.

Dar daugiau nuotraukų iš renginio Ieva pasidalijo ir socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Jų įvaizdžius sukūrė žinomas Lietuvos dizaineris Raimedas Latvys-Fancysuka ir stilistė Roberta Čyžiūtė.

