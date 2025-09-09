Išplitus skandalingam Roberto Javtoko interviu – Rolando Mackevičiaus kreipimasis

Savo poziciją jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram.
Ten R. Mackevičius rašė: „Matydamas, kokia susiklostė situacija po laidos „Nepatogūs klausimai“, noriu pakomentuoti: į eterį patekęs, krepšininkę įžeidžiantis turinys buvo įdėtas per klaidą. Respondentas nežinojo, kad yra filmuojamas, o tik draugiškai dalijosi mąstymais ir svarstymais, kaip padėti savo atstovaujamam klubui. Jis nerinko žodžių, tinkamų eteriui, tačiau jokiu būdų nebuvo piktas, norėjęs užgauti ar įžeisti.
Montuojant laidą šis turinys klaidingai atsidūrė kaip vienas iš jos epizodų. Aptikę įžeidžiančią medžiagą, mes ją nedelsdami pašalinome. Apsiprašome visų šioje situacijoje nukentėjusių asmenų.“
Javtoko žodis
Apie savo pasisakymus anksčiau paskelbė ir pats R. Javtokas savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Įraše jis pripažino, kad išsakyti žodžiai buvo nederami.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą“, – dalijosi jis.
Skyrė atsiprašymą
Buvęs krepšininkas atsiprašė tiek minėtos krepšininkės bei jos artimųjų žmonių, bet ir krepšinio bendruomenės, kurią jo anksčiau išsakytos mintys šokiravo.
„Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė R. Javtokas.
