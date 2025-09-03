Vaida Poderytė pribloškė išvaizdos pokyčiais: virto juodaplauke

Ką šiandien žiūrėti, ir ką skanaus pasigaminti, yra bene dažniausi klausimai, savaitgaliais kylantys namuose. Tačiau žavieji laidos vedėjai – Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas – turi atsakymus į abu klausimus!
Įkvėpta „Šeštadienio gero kino vakaro“ tradicijos, laida padės namuose susikurti kino ir restorano atmosferą. Šeštadienio vakarais rodomas filmas taps pagrindine vedėjų gaminamo patiekalo inspiracija, o žiūrovai sulauks ne tik kulinarinių idėjų, bet ir įdomių faktų apie filmą bei jo kūrybos subtilybes.
Laidoje naujas vedėjų duetas
Naujajame sezone laida pasitiks žiūrovus su nauju vedėjų duetu. Kiekviena laida Vaidai ir Tadui taps visapusiu kino ir kulinarijos žaidimu. Filmų siužetai įkvėps ne tik patiekalus, bet ir vedėjų įvaizdžius.
O specialioje fotosesijoje Vaida ir Tadas atkūrė net kelias legendinių filmų scenas. Pavyzdžiui, laidos anonso filmavimas buvo įkvėptas tokių kino juostų kaip „Krikštatėvis“, „Bulvarinis skaitalas“, „La Troškinys“ ir „Amelija iš Monmartro“.
„Filmo siužetas mums yra itin svarbus – jis tampa visos laidos ašimi. Todėl ne tik gaminami patiekalai, bet ir mūsų įvaizdžiai kiekvienoje laidoje atspindės vakare rodomo filmo dvasią.
Įvaizdinėje fotosesijoje taipogi pasijutome tarsi tikri kino aktoriai – trumpam persikūnijome į kelių kino legendų herojus ir per įvaizdžius, ir per skonius. Toks įsijautimas į filmų siužetus – tarsi smagus žaidimas, leidžiantis dar stipriau perteikti kino ir kulinarijos ryšį“, – dalinasi V. Poderytė-Bernatavičė.
Vedėjai įsikūnijo į filmo personažus
Vienas smagiausių įsikūnijimų anonso filmavimo bei fotosesijos metu buvo į populiaraus animacinio filmuko „La troškinys“ herojus. Be Vaidos ir Tado šio filmo nuotaiką padėjo sukurti... peliukas!
Išskirtinis projektas atvers žiūrovams virtuvės ir kino pasaulio užkulisius jau nuo rugsėjo 6 dienos. Laidose – ne tik įdomūs ir negirdėti faktai apie vakaro filmus bei jų kūrybos subtilybes, bet ir patiekalai, įkvėpti kino juostų!
Laidos vedėja V. Poderytė-Bernatavičė atskleidžia, kad sujungti kiną ir kulinariją į vieną projektą – pasiteisinusi mintis.
„Kulinarija mane sužavėjo dar paauglystėje. Būdama 16–17 metų pajutau, kad tai man yra ne tik kasdienybė, bet ir kūryba. Tad jau kone pusę gyvenimo aistringai domiuosi maistu ir visomis jo paruošimo galimybėmis.
Per tiek metų prisikaupė gausybė mėgstamų patiekalų, sunku net kažką išskirti. Pastaruoju metu didžiausią įtaką man daro Italija, kur praleidžiu daug savo laiko – šeima sako, kad puikiai gaminu tokius klasikinius itališkus patiekalus kaip baklažanų apkepas „Parmigiana di melanzane“, „pasta al pomodoro“ ar lazanija“, – šypsosi Vaida.
Įkvėpimo semiasi iš kino pasaulio
Nepaisant kulinarijos, Vaida prisipažįsta, kad įkvėpimo ji semiasi ne tik iš maisto, bet ir iš kino pasaulio, kuris jai – dar viena didelė aistra. O viena labiausiai ją sužavėjusių juostų yra prancūzų filmas „Café de Flore“.
„Labai mėgstu kiną – tiek serialus, tiek filmus, juos žiūriu įvairių žanrų. Tarp filmų, palikusių didžiausią įspūdį – prancūzų juosta „Café de Flore“, Roman Polanski „Pianistas“, o neseniai mane visiškai įtraukė Guy Ritchie „Džentelmenai“.
Gerą kiną tiesiog dievinu – jis mane įkvepia, domiuosi kūrėjais, jų istorijomis. Todėl džiaugiuosi, kad šeštadienio vakarai jau tapo tikra tradicija – per TV3 visada rodomi įsimintini, apdovanojimus pelnę filmai“, – sako V. Poderytė-Bernatavičė.
Naujasis laidos vedėjas T. Paplauskas, visą vasarą po Lietuvą keliavęs su kulinariniu projektu „Maisto kelias“, sako, kad šio projekto vedėjo rolėje jaučiasi tvirčiau nei bet kada ir naują iššūkį priima su džiaugsmu.
„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie tokio išskirtinio projekto. Animaciniame filmuke „La troškinys“ skamba frazė „gaminti gali visi“ – ir tai tikra tiesa! Esu žemaitis, mėgstu humorą ir paprastumą, todėl tikiu, kad daugelį restoranų triukų galima lengvai pritaikyti namuose be sudėtingų technikų.
Viskas įmanoma, jei tik yra noro. Su žiūrovais mielai pasidalinsiu įvairiomis kulinarinėmis gudrybėmis, kad jie galėtų lengvai pasisemti įkvėpimo ir pritaikyti mūsų idėjas savo virtuvėje“, – sako virtuvės šefas T. Paplauskas.
„Gero savaitgalio receptas“ – nuo rugsėjo 6 d., šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!
