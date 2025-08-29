Vaida Poderytė Anykščiuose susidūrė su didžiausia savo baime: „Rankos drebėjo iš jaudulio“

Anykščiai – obuolių sostinė ir keturių sezonų miestas. Čia auga garsieji Lietuvos obuoliai, gaminamas obuolių vynas, rengiamos šventės, o miesto simboliu tapęs vaisius įkvepia tiek kulinariją, tiek ir pramogas, rašoma pranešime spaudai.
Šis miestas kviečia turistus ištisus metus. Žiemą – Kalitos kalnas ir šventinis siaurukas, vasarą – Lajų takas, žygiai gamtoje ir SPA, o kultūra ir kūryba atgyja Menų inkubatoriuje ir Jausmų bei kvapų muziejuose. Miestas garsėja literatūra, gamta ir pramogomis, todėl čia kiekvienas gali atrasti nuotykį sau.
Kepti obuoliai su varške, cinamonu ir džiovintais vaisiais
„Kaip ir kiekvieną šeštadienį, ieškosime miesto recepto – patiekalo, kuris geriausiai atspindi vietos dvasią. Ir todėl ši laida bus ne apie ką kitą, o anykštėnų pasididžiavimą – obuolius. Obuoliai čia ne tik auga, bet ir virsta praktiškai... viskuo – nuo sūrio iki vyno, nuo pyrago iki sulčių, nuo nostalgiškų vaikystės prisiminimų iki kulinarinių atradimų“,– su šypsena sakys Martynas.
Kadangi obuoliai yra neatsiejami nuo Anykščių krašto, laidos herojai Vaida, Martynas ir Tadas net nedvejos – miesto patiekalas bus gaminamas būtent iš jų.
Anykščių receptu taps kepti obuoliai su varške, cinamonu ir džiovintais vaisiais. Šis saldus gardėsis ne tik primins vaikystės skonius, bet ir bus pateiktas miesto gyventojų vertinimui. Ar anykštėnai įvertins šį šventinį derinį taip pat entuziastingai kaip mūsų laidos herojai?
„Kepti obuoliai su varške ir cinamonu – paprasta, bet labai taiklu. Tai – receptas, kuriame susitinka nostalgija ir skonis. Ir jei Niujorkas vadinamas Didžiuoju Obuoliu, tai Anykščiai – visiškai pelnytai galėtų vadintis Lietuvos Obuolių Sostine. Šis desertas – ne tik skonis, bet ir simbolis, kulinarinė laiko kapsulė, atkeliavusi tiesiai ant mūsų stalo“, – sakė V. Poderytė-Bernatavičė.
Puntuko akmuo ir medžių Lajų takas
O savo kelionę Anykščiuose laidos vedėjai pradės nuo legendinio Puntuko akmens ir medžių Lajų tako, kuris vilioja keliautojus nuostabiu pažintiniu taku ir įspūdingu vaizdu iš 34 metrų aukščio.
Lajų take jų lauks ne tik nuostabūs vaizdai ir malonūs susitikimai – čia teks susidurti ir su asmeninėmis baimėmis. Pasirodo, laidos vedėja Vaida labai bijo aukščio...
„Martynai, aš jau pasigailėjau, kad tave pakviečiau čia pasivaikščioti. Labai bijau aukščio – mano rankos jau šlapios, nes labai jaudinuosi. Nemaniau, kad taip pasakysiu, bet Anykščiuose kovoju su savo baimėmis“, – juokdamasi sakys Vaida, užkilusi į apžvalgos bokšto viršūnę.
Po ekstremalių nuotykių Medžių lajų take Martynas ir Vaida tęs savo kelionę istorijos takais – jie aplankys Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodybą-muziejų Griežionėlių kaime.
Liudviko ir Stanislovo Didžiulių sodyba-muziejus
Ši autentiška XIX–XX a. sodyba saugo ne tik šeimos istoriją, bet ir gyvą kultūros paveldą, pasakoja apie spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius bei tautos švietėjus. Muziejuje duetas turės neeilinę galimybę savo rankose laikyti seniausią lietuvišką receptų knygą, parašytą pačios Liudvikos Didžiulienės – pirmosios lietuvės beletristės.
„Gyva istorija rankose, ir net sunku patikėti, kad šiai knygai daugiau nei 100 metų, o ji – pirmoji lietuviška receptų knyga. Netgi nedrąsu liesti – ji tokia trapi“, – žavėsis laidos vedėja, rankose laikydama knygą.
Menų inkubatorius
Susipažinę su istorija ir išgirdę neįtikėtinų pasakojimų apie Anykščių kraštą, laidos herojai patrauks į Menų inkubatorių – vietą, kur Anykščiai susitinka su inovacijomis, kūryba ir kultūra.
„Tai – vieta, kur po vienu stogu susitinka menininkai, amatininkai ir dizaineriai. Čia puikiai dera kūryba, poilsis ir net darbas. Girdėjau, kad kai kurie net pradeda čia savo verslus, todėl šią vietą vadina Menostogų erdve. Tai yra erdvė, kur gali išbandyti savo idėjas, pasisemti įkvėpimo ir pajusti tikrą Anykščių kūrybinę dvasią“, – pasakojo vedėjai.
Inkubatoriuje jų lauks įdomi edukacija – kiekvienas galės pasidaryti molinį obuolį – nevalgomą, bet gražų ir spalvingą, kuris taps simboliniu Anykščių miesto prisiminimu.
Kelionė į SPA
Po kūrybinės veiklos Vaida ir Martynas keliaus į SPA Vilnius, įsikūrusį Anykščių Šilelyje, apsuptą ramybės suteikiančio miško. Vietos restoranas siūlo įvairiausius patiekalus, bet visais sezonais čia galima paragauti ir gardžiausio obuolių pyrago.
Be restoraninių patiekalų, vedėjai išbandys ir SPA procedūras, atsipalaiduos kubile bei mėgausis Anykščių gėrimų degustacija, kuri leis ne tik atsipalaiduoti, bet ir pažinti vietos kulinarinę kultūrą.
Po tokios gausybės įdomių vietų, istorijų, atradimų ir puikaus poilsio laidos trijulė ruošis pristatyti savo obuolių interpretaciją. Kaip jiems seksis sujungti nostalgiją, skonį ir kūrybiškumą bei kaip patiekalą įvertins Anykščių gyventojai?
Ką verta aplankyti Anykščiuose?
O jei nuspręsite patys aplankyti Anykščius, šios vietos tikrai vertos jūsų dėmesio:
- Medžių lajų takas – unikalus objektas, pirmasis tokio tipo ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Rytų Europoje. Jis suteikia galimybę lankytojams patirti mišką iš visai kitos perspektyvos – vaikštant medžių viršūnių lygyje. Takas driekiasi per garsųjį Antano Baranausko apdainuotą Anykščių šilelį, kuris yra tapęs ne tik literatūros, bet ir gamtos paveldo simboliu. Komplekso architektūroje išskirtinis dėmesys skirtas Aukštaitijos regiono kultūrai – apžvalgos bokšto fasaduose dominuoja tradicinės tautinės juostos motyvas, atkuriantis senąsias liaudies tradicijas. Pats takas tęsiasi apie 300 metrų, o jo pabaigoje lankytojus pasitinka įspūdingas 34 metrų aukščio apžvalgos bokštas. Iš čia atsiveria nuostabūs vaizdai į Šventosios upės vingius, slėnius, tolumoje matyti aukščiausi Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios bokštai. Medžių lajų tako kompleksas neapsiriboja tik pasivaikščiojimu – čia įrengti informaciniai stendai leidžia susipažinti su miško ekosistema: medžių rūšimis, jų sandara, augalais bei šilelio gyventojais. Tai – puiki vieta tiek gamtos mylėtojams, tiek šeimoms su vaikais, nes pasivaikščiojimas tampa ne tik maloniu laiko praleidimu, bet ir edukacine patirtimi.
- Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba-muziejus. Griežionėlių kaime įsikūręs Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodybos muziejus lankytojus kviečia nuo 1968 metų. Tai unikali vieta, kur XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje gyveno žymūs kultūros puoselėtojai: bibliografas, tautosakos rinkėjas ir bibliofilas Stanislovas Didžiulis bei jo žmona, pirmoji lietuvių beletristė Liudvika Didžiulienė-Žmona. Autentiška sodyba išsaugojo gyvąją lietuviško kaimo dvasią ir šiandien pasakoja apie spaudos draudimo metus, knygnešių darbą bei šios šeimos indėlį į tautos švietimą ir kultūrą. Tai – ne tik istorinis, bet ir biologinio paveldo objektas: šalia sodybos prižiūrimas sodas, tradiciniai gėlynai bei vaistažolių kampelis, kurie atkartoja to laikmečio gyvenimo būdą. Lankytojus čia pasitinka ir ypatingi eksponatai. Vienas iš jų – legendinė spinta, per kurią knygnešiai slapta pernešdavo draudžiamąją spaudą. Tai – tikras istorijos liudininkas, leidžiantis pajusti, kokiomis sudėtingomis sąlygomis buvo saugomas ir platinamas lietuviškas žodis. Kitas ne mažiau vertingas eksponatas – daugiau nei šimto metų senumo pirmoji lietuviška receptų knyga, parašyta pačios ponios Liudvikos Didžiulienės-Žmonos. Ji laikoma svarbiu kulinarinio paveldo paminklu, atskleidžiančiu to meto lietuviškos virtuvės tradicijas.
- Anykščių menų inkubatorius – pirmasis Aukštaitijos regiono menų inkubatorius, įsikūręs senosios Anykščių dvarvietės teritorijoje šalia Anykštos upelio, buvusioje mokykloje, kurioje kadaise dirbo pats Antanas Vienuolis-Žukauskas. Inkubatoriuje reziduoja 17 menininkų: keramikių, tekstilės dizainerė, žaislų kūrėja, odinių rankinių kūrėja, tapytoja, kino režisierius bei įvairių sričių amatininkai. Lankytojai gali aplankyti menininkų dirbtuves, įsigyti jų sukurtų gaminių, dalyvauti edukacijose ar stebėti parodų atidarymus. Inkubatoriaus erdvėse vyksta įvairūs mokymai ir kūrybinės veiklos: tapyba ant šilko, keramika, popieriaus menas, žaislų kūryba, bičių vaško žvakių gamyba ir kitos edukacijos, leidžiančios susipažinti su menų bei amatų pasauliu ir patiems išbandyti kūrybą.
- SPA VILNIUS, Anykščiai – modernus sveikatingumo ir poilsio centras, įsikūręs ypatingoje vietoje – Anykščių šilelio žalumoje, visai šalia vingiuojančios Šventosios upės. Tai – tikras ramybės ir atgaivos prieglobstis, kuriame aukščiausios kokybės paslaugos dera su natūralios gamtos galia. Komplekse lankytojai gali mėgautis įvairiomis mineralinio vandens procedūromis, išskirtiniu mineralinio vandens baseinu, taip pat čia įrengtas atskiras baseinas vaikams. Modernus 4+ žvaigždučių viešbutis svečiams siūlo 47 jaukius, skoningai įrengtus kambarius, pritaikytus tiek ramiam poilsiui, tiek darbostogoms gamtos prieglobstyje. Viešnagę papildo restoranas „MIŠKE“, kurio terasa atsiveria į Anykščių šilelio žalumą. Čia svečiai kviečiami ragauti europietiškos virtuvės įkvėptų, subalansuotų ir sveikų patiekalų, ruošiamų iš kruopščiai atrinktų vietinių ūkių produktų. Restorano filosofija – natūralumas ir ryšys su gamta. Todėl kiekviename patiekale atrasite „miško prieskonį“: eglių majonezą, pušų aliejų, šermukšnių uogas, bruknes, įvairių rūšių grybus. Tokie ingredientai suteikia patiekalams netikėtų skonių derinių, leidžiančių pajusti tikrą Anykščių gamtos dvasią lėkštėje.
